ضبط 5 أطنان مخلل ومصنعات لحوم وجبن فاسد فى الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - فريق المحافظات

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث التموين بمحافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة استهدفت مدينة أبوصوير تمكنت من ضبط 5 أطنان مخلل غير صالح للاستخدام الآدمى وطن ملح غير صالح للاستخدام الآدمى داخل مصنع بدون ترخيص بمدينة أبوصوير، بجانب ضبط كميات من الجبن ومصنعات اللحوم على آثار عفن داخل مخزن مواد غذائية.

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث التموين بقيادة العميد محمد الأعصر رئيس مباحث التموين، يفيد بوجود مصنع بدون ترخيص في مدينة أبوصوير ينتج مخلل بدون علامة تجارية.

أثبتت التحريات صحة المعلومات، عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث التموين من ضبط "و.م.ج. ت" 38 سنة، ومقيم في حي السلام بدائرة قسم ثان، وهو المدير المسئول عن المصنع ويديره بدون أي تراخيص.

وبتفتيش المصنع، تمكنوا من ضبط 5 أطنان من المخلل غير صالح للاستخدام الآدمي وطن ملح يستخدم فى تصنيع المخللات، كما تمكنت الحملة من ضبط كميات من الجبن ومصنعات اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وعليها آثار عفن داخل مخزن مواد غذائية.

وضم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وجار عرضه على النيابة.