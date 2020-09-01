صور.. قصور الثقافة بالإسكندرية تستأنف العروض المسرحية المؤجلة بسبب "كورونا"

وشهد مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بفرع الإسكندرية تقديم العروض المؤجلة من المهرجان من مارس الماضى وهي عرض " مضحك جدا" لقصر ثقافة الشاطبي، ز"عرائس البحر" لقصر ثقافة الأنفوشى وهما من إنتاج الإدارة العامة للمسرح والإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة، بحضور لجنة التحكيم المكونة من الفنان حسن الوزير ، الفنانه وفاء الحكيم، الكاتب الكبير محمد عبد الحافظ.

وتعد فكرة عرض "مضحك جدا" مأخوذة عن النص الروسي "الذي يتعرض للصفع" للمؤلف ليونيد اندرييف، وتدور أحداثه داخل سيرك به شخصيات مختلفة تعيش بشكل تحكمه الغرائز والأنانية وحب الذات، بطولة خالد رأفت، حسام العزازي، محمد نجلا، ماجي أحمد، نيرة شفيق، صبري سليم، شروق سامي، إسلام ميسي، مصطفي كرم، عبد الرحمن إبراهيم، محمد نبيل، ريهام رجب، روان عمرو، بسمة جمال، هبة الله محمد، محمد أحمد، أدهم جابر، محمد مسعد، داليا سمير، مصطفي عفيفي، محمود جمال، ملك محمد، شهد محمد، همس حسن، هيا حسن، دراماتورج سامح عثمان وعلي عثمان، إضاءة إبراهيم الفرن، تصميم ملابس داليا فخري، تأليف موسيقي جون موسي، كريوجراف مي عبد الرازق، تنفيذ ملابس هاجر عبدالرازق، تأليف موسيقي جون موسى، مساعد مخرج فكري ابراهيم، نهي قنديل وأشرقت محمد، ديكور واخراث علي عثمان.

أما عرض "عرايس البحر" مأخوذ عن نص "بيت برناردا ألبا" للشاعر الإسباني "فيدريكو جارثيا لوركا" ويتناول فكرة القمع والاستبداد التي تتعرض لها المرأة نتيجة العادات والتقاليد، في إطار درامي من خلال أسرة مكونة من ٥ فتيات تسيطر عليهن الأم سيطرة كاملة لتحول حياتهن إلى جحيم، يتضمن العرض تجربة الغناء لايف على خشبة المسرح وتعد تلك التجربة هي الأولى في مسرح الثقافة الجماهيرية.

"عرايس البحر" أداء سامية جمال، فاطمة درويش، منة ماهر، مريم علي، دعاء رجب، ياسمين سليمان، مونيكا فايق - مريم طه، مارينا عاطف، سعاد محمد، دينا عبد الغني، ميرنا محمد، لوچين سامح، فريدة أشرف، ماهينور، دراماتورج وأشعار وسينوجرافيا أسامة الهواري، إضاءة إبراهيم الفرن، ڤيديو مابنج وفوتوجرافيا مؤمن يوسف، موسيقى وألحان د.محمد حسني، تنفيذ أعمال النحت والديكور محمود درويش، تنفيذ الملابس مريم طه، تنفيذ موسيقي وتدريب أصوات محمد خالد، استعراضات محمد ميزو، مخرج مساعد عمر أشرف، مخرج منفذ إسلام مخيمر، إخراج محمد الزيني.