اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 02:12 م
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خبراء صحة عامة بالهند يحذرون من التفاؤل الزائد بوجود لقاح لكورونا قريبا

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 02:00 م
خبراء صحة عامة بالهند يحذرون من التفاؤل الزائد بوجود لقاح لكورونا قريبا لقاح كورونا
كتبت ـ هند عادل

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أكد خبراء الصحة العامة والأطباء بالهند، إنه يجب افتراض أن لقاحًا فعالًا ضد فيروس كورونا لن يكون متاحًا في المستقبل القريب ويجب تجنب أي إحساس زائف بالأمل، وأوضح خبراء من الجمعية الهندية للصحة العامة  ، والجمعية الهندية للطب الوقائي والاجتماعي والرابطة الهندية لعلماء الأوبئة في بيان مشترك ينبغي أن تكون استراتيجية الوقاية والسيطرة أيضا الاستعداد للأسوأ، وفقا لما ذكرته صحيفة time now news.

وقال الخبراء "اللقاحات ليس لها دور في مكافحة الجائحة الجارية حاليا، ومع ذلك كلما توفرت قد تلعب  دورًا في توفير الحماية الشخصية للأفراد المعرضين لمخاطر عالية مثل العاملين في الرعاية الصحية وكبار السن المصابين بأمراض مصاحب"، وأضافوا، أنه يجب الافتراض أن لقاحًا فعالًا لن يكون متاحًا في المستقبل القريب يجب أن نتجنب الشعور الزائف بالأمل في أن هذا الأمر.  

حيث يجب إعطاء اللقاحات التي أثبتت فعاليتها وأمانها، عند توفرها ، وفقًا لنهج التخصيص الاستراتيجي لمنظمة الصحة العالمية أو نهج متعدد المستويات قائم على المخاطر.

وأشار الخبراء، إلى إن اللقاحات قد تكون من الناحية النظرية تدخلاً مفيدًا في المستقبل، مما يسلط الضوء على العديد من البلدان ، بما في ذلك روسيا والصين ، وهي تسرع في تطوير اللقاح الذي قد يكون لديه مخاوف بشأن الفعالية والسلامة.

وسلط الخبراء الضوء على أن الوباء المستمر يمثل مشكلة صحية عامة تزيد من سوء التفاوتات الصحية الحالية ، وليست مشكلة تتعلق بالقانون والنظام ، وشددوا على أنه ينبغي التعامل معها بالتعاطف والمشاركة المجتمعية الهادفة.

 

 


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