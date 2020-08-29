أخبار سارة عن لقاحات كورونا.. مودرنا الأمريكية تعلن نجاح لقاحها في إنتاج استجابة مناعية عند كبار السن.. الهند تحقن أو المتطوعين بلقاح أكسفورد و1600 شخص يشاركون في التجارب.. نوفافكس تستعد للتسجيل نهاية العام

كتبت هند عادل

أخبار سارة جديدة عن لقاحات فيروس كورونا التي تجرى عليها التجارب بالعديد من دول العالم على أمل وقف هجمات الفيروس، فحصل اثنان من المتطوعين في كلية الطب بهارتي فيديابيث ومستشفى في بيون الهندية على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد، وسيتم تسجيل حوالي 1600 متطوع في المرحلة 2/3 تجارب من كوفشيليد في جميع أنحاء الهند.

ووفقًا لتقرير لصحيفة time now news تم إعطاء الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المحتمل الذي طورته جامعة أكسفورد إلى متطوعين اثنين في كلية الطب بهارتي فيديابيث ومستشفى بيون، وقال مسئول كبير من المعهد الطبي إن المعايير الصحية الحيوية للمتطوعين طبيعية ولا يعانيان من أي حمى أو ألم أو رد فعل جانبي للعدوى أو مرض شامل بعد التطعيم. بدأ معهد سيروم الهند (SII) المرحلة الثانية من التجارب السريرية لمرشح لقاح أكسفورد COVID-19 (ChAdOx1 nCoV-19) ، الذي يطلق عليه اسم Covishield في الهند، يوم الأربعاء.

قال الدكتور سانجاي لالواني، المدير الطبي لكلية ومستشفى بهاراتي فيديابيث الطبية، إن المتطوعين، وهما طالب دكتوراه في الإحصاء يبلغ من العمر 32 عامًا وطبيب نسائي يبلغ من العمر 48 عامًا، يخضعان للمراقبة تم تلقيحهم باللقاح وظهرت نتائج اختبارات الأجسام المضادة سلبية.

وأعطي اثنان من المتطوعين 0.5 مل من اللقاح، وتمت مراقبتهما لمدة نصف ساعة لمعرفة ما إذا كان لديهم أي رد فعل موضعي أو تفاعل جهازي بعد نصف ساعة، أُعيدا إلى منازلهما وأعطوهما رقم خط مساعدة للطوارئ وسيتم مراقبتهما لمدة سبعة أيام".

وتم استدعاء خمسة متطوعين، وتم إجراء اختبار RT-PCR لفحص الأجسام المضادة ثلاثة أجسام مضادة تم اختبارها إيجابية وليس لديها تاريخ للإصابة بـ Covid-19. قد يكونون حاملين لأعراض، وسيتم تسجيل إجمالي 100 متطوع في المرحلة الثانية من التجربة في جميع أنحاء الهند، وإذا أظهرت بيانات جميع الـ 100 حالة جيدة ، فستمنح الحكومة تصريحًا للمرحلة الثالثة على 1500 سترى المناعة لمعرفة كيف يتم إنتاج الأجسام المضادة الجيدة ومأمونية اللقاح وبمجرد أن يتم تجميع البيانات من قبل المديرية العامة للجراحة ، فإن اللقاح سيحصل على تصريح.

ودخل معهد مصل الهند في شراكة مع AstraZeneca لإنتاج اللقاح للهند والبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. أظهرت نتائج التجارب البشرية المبكرة المنشورة في The Lancet أن اللقاح يبدو آمنًا ويشير إلى استجابات مناعية قوية في كلا الجزأين من جهاز المناعة.

فيما أعلنت شركة مودرنا الأمريكية إن لقاحها التجريبي COVID-19 تسبب في استجابات مناعية لدى كبار السن مماثلة لتلك الموجودة في المشاركين الأصغر سنًا، ما يمنح الأمل في أن يكون فعالاً لدى الأشخاص الذين يعتبرون معرضين لخطر كبير للإصابة بمضاعفات خطيرة من فيروس كورونا.

وتعد الشركة من أبرز المتنافسين في السباق لتطوير لقاح ضد الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 820 ألف شخص حول العالم، مرشحها ، mRNA-1273 ، هو بالفعل في مرحلة متأخرة من التجارب البشرية لاختبار قدرته على منع العدوى بأمان.

تتضمن أحدث البيانات من دراسة مبكرة للمرحلة الأولى تحليلاً من 20 شخصًا إضافيًا يوضح بالتفصيل كيفية أداء اللقاح لدى كبار السن، نظر التحليل إلى الأشخاص الذين تم اختبارهم بجرعة 100 ميكروجرام في تجربة المرحلة الثالثة الأكبر بكثير. وقالت موديرنا إن الاستجابات المناعية لدى أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 56 و70 عامًا ، والذين تزيد أعمارهم على 70 عامًا والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا كانت متشابهة.

كان مسئولو الصحة قلقين بشأن ما إذا كان المرشحون للقاحات سيعملون على كبار السن، الذين لا تستجيب أجهزتهم المناعية عادةً للقاحات بنفس القوة.

وسجلت الشركة حتى الآن أكثر من 13ألف مشارك في المرحلة الأخيرة من دراستها، حوالي 18٪ من إجمالي المشاركين هم من السود أو اللاتينيين أو الأمريكيين الأصليين أو سكان ألاسكا الأصليين، وهي المجموعات التي تضررت بشدة من الوباء، وغالبًا ما تكون ممثلة تمثيلاً ناقصًا في التجارب السريرية.

ويجب الاحتفاظ بلقاح موديرنا عند درجة حرارة أقل من 20 درجة مئوية للشحن والتخزين طويل الأجل لمدة تصل إلى ستة أشهر، ولكن يمكن الاحتفاظ به في درجات حرارة التبريد العادية لمدة تصل إلى 10 أيام. وقالت الشركة إن اللقاح سيوزع في قوارير من 10 جرعات بدون مواد حافظة.

في حين توقعت شركة Novavax Inc الأمريكية التقدم للحصول على الموافقة على لقاح COVID-19 المرشح في الولايات المتحدة في ديسمبر، حسبما قال الرئيس التنفيذي ستانلي إرك في مقابلة لصحيفة Hospodarske Noviny اليومية التشيكية، ونقلت الصحيفة عن إرك قوله إن الشركة تخطط لإنتاج جزء من اللقاح في مصنعها في التشيك ، والذي سيمنح البلاد إمكانية الوصول إلى المنتج بمجرد الموافقة عليه.