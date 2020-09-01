جامعة بنى سويف تستقبل طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، عن استقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية، وذلك بناء على تعليمات وزارة التعليم العالى التى أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الثانية لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2020، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت، بعد استقبال 1000 طالب وطالبة فى تنسيق المرحلة الأولى.

وأوضح رئيس الجامعة، فى بيان له أنه تم استقبال طلاب الثانوية العامة للعام الجامعى 2021/2020 بمعامل كليتى الإعلام، والحاسبات والذكاء الاصطناعى ومعمل فاصل 7بكلية التجارة علما بان القوة الاستيعابية للمعامل تبلغ 130 جهاز حاسب إلى والمعامل يتواجد بها موظفين وفنيين مختصين.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم تخصيص أماكن لتسجيل رغبات الطلاب ذوى الإعاقة والاستعانة بمتخصصين لمساعدتهم لتسجيل رغباتهم، وتخصيص نخبة من الموظفين ذوى الخبرة فى مجال الحاسب الآلي، وأعمال التنسيق لتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للطلاب الجدد فى حال طلبهم.

جدير بالذكر أن الدكتور منصور وجه بضرورة مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من التعقيم المستمر وقياس درجات الحرارة وارتداء الكمامات والقفازات الطبية ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعى وغيرها من الإجراءات المتبعة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، كما أكد أنه تم وضع خطة لتقديم كافة التسهيلات والدعم التكنولوجى لخدمة الطلاب.