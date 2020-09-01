اليوم السابع
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الوكالة اللبنانية تؤكد بدء تجمع مجموعات الحراك المدنى بوسط بيروت

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 05:20 م
الوكالة اللبنانية تؤكد بدء تجمع مجموعات الحراك المدنى بوسط بيروت مظاهرات لبنان - صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، عن الوكالة اللبنانية تأكيدها أن مجموعات الحراك المدني بدأت بالتجمع وسط العاصمة اللبنانية بيروت. وفى وقت سابق قال الرئيس اللبنانى ميشال عون رئيس الجمهورية؛ خلال مأدبة الغذاء التى أقامها بقصر بعبدا على شرف استقبال نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون: "إن وجودكم فيما بيننا، والوفد المرافق، يسطّر فصلا جديدا من التاريخ المميز الذي يربط بلدينا وشعبينا".

وتعهد عون في حضور ماكرون بتشكيل سريع للحكومة اللبنانية، لوضع روشتة إصلاح عاجلة، لبدء بناء لبنان جديد، حيث المواطن هو الملك وليس زعماء الطوائف.

وأضاف أن ذكرى إعلان دولة لبنان الكبير تجمعنا اليوم. مئة سنة عبرت منذ 1 أيلول 1920، حيث قال الجنرال غورو من على درج قصر الصنوبر في بيروت: "أعلن رسميا قيام لبنان الكبير، فيما أشارككم فرحتكم وافتخاركم. وأحييه، باسم حكومة الجمهورية الفرنسية، بعظمته وقوته، من النهر الكبير حتى أبواب فلسطين وإلى قمم السلسلة الشرقية."

 

 


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