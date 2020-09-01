الجارديان تصف زيارة ترامب لولاية ويسكونسن بالدعم لـ "القانون والنظام"

كتبت رباب فتحى

ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على زيارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إلى كينوشا بولاية ويسكونسن يوم الثلاثاء مع محاميه العام بيل بار، بعد أعمال عنف وشغب تلت إطلاق الشرطة النار على جايكوب بلايك، وهو مواطن أسود ، وذكرت الصحيفة أن الرئيس يدفع برسالة "القانون والنظام" بينما يسعى لإعادة انتخابه ،في طريقه إلى مدينة ويسكونسن ، التي شهدت احتجاجات على إطلاق الشرطة النار على رجل أمريكي من أصل أفريقي .

وأضافت الجريدة ،كان لدى استقبال ترامب قبل السناتور الجمهوري عن ولاية ويسكونسن رون جونسون ، قال ترامب: "سيكون لدينا الكثير لنتحدث عنه".وقبل زيارته ،أضافت "الجارديان" أن الرئيس دافع عن مراهق أطلق النار على اثنين من المتظاهرين المناهضين للعنصرية في المدينة الأسبوع الماضي. وشبه أيضًا تصرفات ضابط شرطة أبيض من كينوشا أطلق سبع رصاصات على رجل أسود ، وضربه أربع مرات في ظهره ، بلاعب جولف يسدد ضرباته.

وحث كل من الحاكم الديمقراطي لولاية ويسكونسن وعمدة كينوشا ترامب على الابتعاد عن المدينة ، حيث سار الكثيرون للاحتجاج على إطلاق الضابط روستن شيسكي النار على جايكوب بلايك الشهر الماضي. وأصيب الأخير بالشلل الجزئي ولا يزال في المستشفى .