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استئناف السياحة الثقافية "اليوم" بطاقة استيعابية 50%

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 04:00 ص
استئناف السياحة الثقافية "اليوم" بطاقة استيعابية 50% السياحة الثقافية
كتبت آمال رسلان

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يبدأ اليوم الثلاثاء استئناف الحركة السياحية بين المحافظات، وعودة السياحة الثقافية فى القاهرة والأقصر وأسوان، حيث تفتح جميع المواقع الأثرية والمتاحف أبوابها أمام الزوار.
 
وأقرت وزارة السياحة والأثار ضوابط لاستئناف السياحة الثقافية من أهمها، ألزمت جميع الأنشطة السياحية بكافة أنواعها المرتبطة بالسياحة الثقافية بنسبة تشغيل 50% بحد أقصى من طاقتها الاستيعابية، كما ألزمت وسائل النقل السياحي من الأتوبيسات والليموزين والسيارات الكهربائية "الجولف"، بنسب تشغيل 50% كحد أقصى من الطاقة الاستعابية.
 
وشددت الضوابط على ترك مقعد شاغر بجوار كل راكب في الأتوبيس والسيارات الكهربائية، والالتزام بعدد 2 راكب بحد أقصى في الليموزين والتزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة طول الوقت أثناء الرحلة، وتوفير مطهرات ومعقمات الأيدى وإجراء التنظيف والتعقيم المستمر والتهوية الجيدة قبل وبعد كل رحلة داخل كافة وسائل النقل السياحي. 
 
وحول المجموعة السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية، يتم فتحها للزيارة لأستقبال السائحين والمصريين اعتبار من 1سبتمبر 2020، وتنص الضوابط على تطهير الأسطح المشتركة والأرضيات بالمتاحف ومراكز الزوار بالمناطق الاثرية يوميا قبل فتحها للزيارة، والالتزام بعدم تجاوز عدد المجموعة السياحية عن 25 فردا أثناء زيارة المتاحف والمواقع الاثرية، والتزام المرشدين بأرتداء الكمامة أثناء الشرح بالمناطق الاثرية مع الالتزام باستخدام السماعات داخل المتاحف وتعقيم السماعات بعد كل استخدام، وقيام شركات السياحية بتوفير الكمامات للسائحين والمرافقين والسائقين، وقياس درجة حرارة العاملين يوميا والزائرين قبل الزيارة بالمتاحف والأماكن المغلقة، والحفاظ على المسافات الأمنة بين الأشخاص بالإضافة إلى وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع غير المكشوفة.
 

السياحة الثقافية

السياحة

ضوابط استئناف السياحة

اخبار مصر

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