اليوم السابع
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هل إصابات كورونا للجهاز الهضمى جديدة أم من الأعراض الأساسية.. فيديو

الإثنين، 31 أغسطس 2020 04:56 م
هل إصابات كورونا للجهاز الهضمى جديدة أم من الأعراض الأساسية.. فيديو أعراض الجهاز الخضمى وفيروس كورونا
كتبت إيناس البنا

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أثارت تصريحات بعض الأطباء بأن فيروس كورونا يصيب الجهاز الهضمى الآن، الكثير من التساؤلات عما إذا كانت أعراض الجهاز الهضمى لكورونا من الأعراض السابقة للفيروس التى ارتبطت به منذ ظهوره، أم أنها بالفعل أعراض جديدة.
 
 
وفى هذا الصدد أوضح الدكتور وليد شوقى الباحث فى كلية الطب جامعة نيويورك، بأن العالم كله يعيش حتى الآن فى الموجة الأولى من فيروس كورونا، على الرغم من الانخفاض النسبى فى بعض البلاد بالفعل.
 
الدكتور وليد شوقى
الدكتور وليد شوقى
 وأشار فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، أنه منذ ظهور فيروس كورونا ارتبطت أعراضه مع أعراض الجهاز الهضمى بالفعل، من قىء وإسهال قد يستمر فترة طويلة حتى بعد التعافى.
 
وأوضح أنه يمكن القول أن الموجة الثانية فى أى بلد قد ظهرت، عندما تنخفض الأرقامالخاصة بالإصابات إلى معدل صف وتستقر فترة طويلة، ثم تحدث زيادة مرة أخرى بشكل مفاجئ، ولكن حتى الآن، لا يوجد فيروس كرونا جديد كورونا يصيب الجهاز الهضمى.
 

الجهاز الهضمى

أعراض كورونا

فيروس كورونا

الموجة الأولى من فيروس كورونا

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