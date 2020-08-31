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فرنسا تعد لائحة العقوبات على شخصيات لبنانية بالتنسيق مع ترامب

الإثنين، 31 أغسطس 2020 08:16 م
فرنسا تعد لائحة العقوبات على شخصيات لبنانية بالتنسيق مع ترامب ماكرون
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها عن صحيفة لوفيجارو، تأكيدها أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعد لائحة العقوبات على شخصيات لبنانية بالتنسيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضافت الصحيفة الفرنسية أن التهديد بعقوبات على شخصيات لبنانية أدى لحلحلة عملية تشكيل الحكومة.

وفى وقت سابق، وصل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى مطار رفيق الحريرى فى بيروت، على رأس وفد مكون من 4 وزراء، ومن المنتظر أن يتوجه مباشرة إلى منزل الفنانة الكبيرة فيروز فى أنطلياس؛ حيث أدرج قصر الإليزيه لقاء جارة القمر على رأس جدول أعمال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الثانية لبيروت فى أقل من شهر.

تأتى زيارة ماكرون تعبيرا عن إرادة حازمة للتضامن مع شعب لبنان، وتعول أوساط سياسية لبنانية على زيارته في ظل أجواء يشوبها عدم الاستقرار السياسى ومؤشرات تشير إلى أنها ستحمل معها نتائج إيجابية على كل الأصعدة، ربما كان من أبرز مؤشراتها دعوة الرئيس ميشال عون للاستشارات النيابية أمس الإثنين فى قصر بعبدا، وتسمية رئيس الوزراء الجديد.


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ماكرون وترامب

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