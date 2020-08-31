اليوم السابع
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الإثنين، 31 أغسطس 2020 09:08 م
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صور.. مظاهرات فى المجر احتجاجا على سيطرة الحكومة على كلية المسرح

الإثنين، 31 أغسطس 2020 08:38 م
صور.. مظاهرات فى المجر احتجاجا على سيطرة الحكومة على كلية المسرح مظاهرات المجر
وكالات

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شهدت العاصمة المجرية بودابست مظاهرات أطلقها عددا كبيرا من الطلبة الجامعيين، احتجاجا على سيطرة الحكومة على كلية المسرح والفنون السينمائية.

وقد اعتبر الطلاب أن سيطرة الحكومة، ذات التوجه اليمينى، على الجامعة يمثل اعتداءً على حرية الإبداع، والذى يمثل الأساس الذى تنطلق منه رسالة الفن.

ألاف الطلاب يشاركون بالاحتجاجات
ألاف الطلاب يشاركون بالاحتجاجات
الطلاب المجريون يرفضون سيطرة الحكومة على التعليم الجامعى
الطلاب المجريون يرفضون سيطرة الحكومة على التعليم الجامعى
جانب من المشهد فى بودابست
جانب من المشهد فى بودابست
حالة من الانقسام داخل المجتمع المجرى حول أداء الحكومة
حالة من الانقسام داخل المجتمع المجرى حول أداء الحكومة
طالبة مجرية تشارك فى الاحتجاج
طالبة مجرية تشارك فى الاحتجاج
طلاب جامعة المسرح يحتجون بشوارع بودابست
طلاب جامعة المسرح يحتجون بشوارع بودابست
عدد من المشاركين
عدد من المشاركين

 


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