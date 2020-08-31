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رئيس جامعة بنى سويف يكرم الموظفين المحالين على المعاش

الإثنين، 31 أغسطس 2020 02:50 م
رئيس جامعة بنى سويف يكرم الموظفين المحالين على المعاش رئيس جامعة بنى سويف مع المكرمين
بنى سويف - هانى فتحى

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كرم الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف ، صباح اليوم ، الموظفين المحالين على المعاش خلال شهر أغسطس ، وذلك تقديرا لجهودهم المبذولة طوال السنوات الماضية خلال العمل ومشاركتهم الفعالة فى خدمة وتطوير العملية الإدارية بالجامعة ، جاء ذلك خلال ترأسه مجلس الجامعة رقم 187 .

وأكد الدكتور منصور ، أن الجامعة تحرص على الاستفادة من خبرات العاملين المتميزين المحالين على المعاش خاصة أصحاب الخبرات الإدارية الكبيرة ، لافتا أن الهيكل الإدارى يمثل أحد أهم أضلاع العملية التعليمية بالجامعة ، والذى يستكمل مقوماته بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس .

وأضاف رئيس الجامعة ، أن العاملين المحالين إلى المعاش هم من وضعوا الأسس وعلموا الأجيال التى تليهم، ليستكملوا مسيرة التنمية، كما دعا العاملين إلى التواصل المستمر مع زملائهم ، واستكمال مسيرة حياتهم فى العطاء وبذل الجهد، فى نقل خبراتهم إلى العاملين الحاليين، من خلال رابطة العاملين بالجامعة.

جدير بالذكر أن العاملين المكرمين هم: " عاطف على محمد على-المدينة الجامعية ، هانم احمد محمد-كلية الحقوق، نشأت منير شفيق-ادارة الجامعة ، عيد محمد قرنى محمد اسماعيل-المدينة الجامعية، فتحى عبد العزيز عبد العزيز-ادارة الجامعة، لبنى محمد جمال عبد القادر-ادارة الجامعة، هدى فتحى احمد-كلية الطب البيطرى ، رجاء عزت كريم محمد – ادارة الجامعة ، رمضان رجب ابراهيم – كلية التعليم الصناعي ، عبد الرحمن عبد الحكيم – كلية علوم الارض ، جمال عبد المنعم محمد احمد-المدينة الجامعية ، ايمن محمد على جاد الله – كلية الحقوق ، عصام مجلى احمد – كلية الحقوق ، عادل عجمة على سيد – كلية الحقوق ، نبيلة حافظ هاشم – كلية الاعلام ، هالة حسن محمود حسن – المدينة الجامعية ، سليمان نصر فولى – كلية علوم الارض ، محمد احمد ابو زيد – ادارة الجامعة ،  وجدى وديع حليم – كلية التربية،  اشرف محمد سليمان – كلية التربية، سلوى عبد العظيم عبد الجواد – كلية التجارة ، سوسن رضوان حسنين – ادارة الجامعة ، محمد فؤاد طة محمد – كلية علوم الارض ،  سعد محمد صادق عبد الحميد – المدينة الجامعية ، جمال محمد محمود محمد – المدينة الجامعية ، ميمى بسيونى دياب – كلية التجارة ،  طارق محمد عبد البصير – كلية الهندسة ، ربيع فتحى عبد الحميد – كلية الاعلام ، منى فهمى تمام – كلية الطب البيطرى ،  طارق احمد مختار – كلية السياسة والاقتصاد ، ماجدة محمد عبد الجواد – مركز تنمية الموارد البشرية ، سونيا على عبد الفتاح – كلية الطب البيطرى " .

 

 

 


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