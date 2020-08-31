رئيس جامعة بنى سويف يفتتح وحدة الأطفال المبتسرين الجديدة.. صور

بنى سويف - هانى فتحى

افتتح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، وحدة حضانات الأطفال المبتسرين الجديدة بالمستشفى الجامعى بتكلفة 8 ملايين جنيه، جاء ذلك بحضور الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب، والدكتور محمد شعبان مدير المستشفى ، والدكتورة داليا صابر مرجان رئيس قسم الأطفال ، والدكتور سامح سمير مدير الوحدة ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ورؤساء الأقسام.

وأكد رئيس الجامعة، أن الوحدة الجديدة تُعد إضافة قوية لدعم القطاع الصحى بالجامعة، موضحا أن الوحدة تضم عدد 10 أجهزة (CPAP) وعدد 9 أجهزة تنفس صناعى ، لافتًا أن الوحدة تعمل بقوة 30 حضانة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة وتلقى الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لهم موجها بحسن استقبال الحالات المرضية من الأطفال وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة.

وأشار الدكتور عاطف مرسى، إلى أن الوحدة توفر للمرة الأولى من نوعها قسم غسيل كلوى للأطفال وقسم لجراحة حديثة الولادة ، معربا عن سعادته بإمكانيات الوحدة الطبية، والتى تساعد فى رفع العبء عن المواطنين بالمحافظة ومحيطها الجغرافي.

وعلى هامش الافتتاح تفقد رئيس الجامعة قسمى الطوارئ، والنساء والتوليد بالمستشفى الجامعي، وذلك فى إطار متابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطباء وطاقم التمريض والإداريين داخل الأقسام المختلفة، مستمعا إلى عدد من المرضى لمعرفة مدى جودة الخدمة الصحية المقدمة.



