ترامب الابن يواصل هجومه على جو بايدن ويتهمه بدعم المتظاهرين فى الفوضى.. فيديو

كتب آسر أحمد

واصل نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على المرشح الرئاسي جو بايدن، واتهمه بدعم المتظاهرين في شوارع الولايات المتحدة الذين يثيرون الفوضى والشغب.

ونشر ترامب الأبن، مقطع فيديو يظهر من خلاله أعمال العنف والفوضى التي يقوم بها المتظاهرين في عدد من الولايات وكتب قائلاً "هؤلاء من يصفهم بايدن بالمتظاهرين السلميين، ويتفاخر في حملته بإنقاذ مثيري الشغب من السجن".

Biden called them "peaceful protesters."



His campaign bragged about bailing rioters out of jail.



Biden refuses to condemn antifa.



And he still refuses to tell Dem leaders in Oregon to accept @realDonaldTrump's offer to send in the National Guard.



Biden owns this. #BidenRiots https://t.co/lzXE4tIl9Z — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 31, 2020

وعلى جانب آخر، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه إذا لم يضبط عمدة بورتلاند المهرج الوضع سنقوم بذلك بدلا عنه، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضاف الرئيس الأمريكي: بورتلاند تعاني من الفوضى منذ مدة طويلة.

وفى وقت سابق، هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باستخدام القوة لإيقاف العنف الموجود فى المدن عالية الجريمة التى يديرها الديمقراطيون، مهاجما تيد ويلر عمدة بورتلاند الديمقراطى بعد أحداث العنف التى شهدته مدينته فى الآونة الأخيرة.

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على تويتر: "الطريقة الوحيدة لإيقاف العنف في المدن عالية الجريمة التى يديرها الديمقراطيون هى من خلال القوة"، مضيفا :"يعتقد تيد ويلر، اليساري الراديكالي الأحمق الذى لا يفعل شيئًا، عمدة بورتلاند الديمقراطي، الذي شاهد الموت العظيم والتدمير لمدينته خلال فترة ولايته، أن هذا الوضع الخارج عن القانون يجب أن يستمر إلى الأبد خطأ! لن تتعافى بورتلاند أبدًا مع الأحمق".