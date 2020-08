ترامب الابن يواصل هجومه على جو بايدن ويتهمه بدعم المتظاهرين فى الفوضى.. فيديو

واصل نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على المرشح الرئاسي جو بايدن، واتهمه بدعم المتظاهرين في شوارع الولايات المتحدة الذين يثيرون الفوضى والشغب.

ونشر ترامب الأبن، مقطع فيديو يظهر من خلاله أعمال العنف والفوضى التي يقوم بها المتظاهرين في عدد من الولايات وكتب قائلاً "هؤلاء من يصفهم بايدن بالمتظاهرين السلميين، ويتفاخر في حملته بإنقاذ مثيري الشغب من السجن".

Biden called them "peaceful protesters."



His campaign bragged about bailing rioters out of jail.



Biden refuses to condemn antifa.



And he still refuses to tell Dem leaders in Oregon to accept @realDonaldTrump's offer to send in the National Guard.



Biden owns this. #BidenRiots https://t.co/lzXE4tIl9Z