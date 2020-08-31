اليوم السابع
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ترامب الابن يواصل هجومه على جو بايدن ويتهمه بدعم المتظاهرين فى الفوضى.. فيديو

الإثنين، 31 أغسطس 2020 06:28 م
ترامب الابن يواصل هجومه على جو بايدن ويتهمه بدعم المتظاهرين فى الفوضى.. فيديو ترامب الابن
كتب آسر أحمد

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واصل نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على المرشح الرئاسي جو بايدن، واتهمه بدعم المتظاهرين في شوارع الولايات المتحدة الذين يثيرون الفوضى والشغب.

ونشر ترامب الأبن، مقطع فيديو يظهر من خلاله أعمال العنف والفوضى التي يقوم بها المتظاهرين في عدد من الولايات وكتب قائلاً "هؤلاء من يصفهم بايدن بالمتظاهرين السلميين، ويتفاخر في حملته بإنقاذ مثيري الشغب من السجن".

 

وعلى جانب آخر، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه إذا لم يضبط عمدة بورتلاند المهرج الوضع سنقوم بذلك بدلا عنه، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضاف الرئيس الأمريكي: بورتلاند تعاني من الفوضى منذ مدة طويلة.

وفى وقت سابق، هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باستخدام القوة لإيقاف العنف الموجود فى المدن عالية الجريمة التى يديرها الديمقراطيون، مهاجما تيد ويلر عمدة بورتلاند الديمقراطى بعد أحداث العنف التى شهدته مدينته فى الآونة الأخيرة.

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على تويتر: "الطريقة الوحيدة لإيقاف العنف في المدن عالية الجريمة التى يديرها الديمقراطيون هى من خلال القوة"، مضيفا :"يعتقد تيد ويلر، اليساري الراديكالي الأحمق الذى لا يفعل شيئًا، عمدة بورتلاند الديمقراطي، الذي شاهد الموت العظيم والتدمير لمدينته خلال فترة ولايته، أن هذا الوضع الخارج عن القانون يجب أن يستمر إلى الأبد خطأ! لن تتعافى بورتلاند أبدًا مع الأحمق".

 

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