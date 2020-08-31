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ترامب: إذا لم يضبط عمدة بورتلاند المهرج الوضع فى الولاية سنقوم بذلك بدلا عنه

الإثنين، 31 أغسطس 2020 05:39 م
ترامب: إذا لم يضبط عمدة بورتلاند المهرج الوضع فى الولاية سنقوم بذلك بدلا عنه ترامب
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه إذا لم يضبط عمدة بورتلاند المهرج الوضع سنقوم بذلك بدلا عنه، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضاف الرئيس الأمريكي: بورتلاند تعاني من الفوضى منذ مدة طويلة.

 

وفى وقت سابق، هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باستخدام القوة لإيقاف العنف الموجود فى المدن عالية الجريمة التى يديرها الديمقراطيون، مهاجما تيد ويلر عمدة بورتلاند الديمقراطى بعد أحداث العنف التى شهدته مدينته فى الآونة الأخيرة.

 

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على تويتر، مساء اليوم الأحد: "الطريقة الوحيدة لإيقاف العنف في المدن عالية الجريمة التى يديرها الديمقراطيون هى من خلال القوة"، مضيفا :"يعتقد تيد ويلر، اليساري الراديكالي الأحمق الذى لا يفعل شيئًا، عمدة بورتلاند الديمقراطي، الذي شاهد الموت العظيم والتدمير لمدينته خلال فترة ولايته، أن هذا الوضع الخارج عن القانون يجب أن يستمر إلى الأبد خطأ! لن تتعافى بورتلاند أبدًا مع الأحمق".


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