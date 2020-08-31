المغرب: ضبط تشكيل عصابى متخصص فى تهريب المخدرات والمتاجرة بالبشر

أ.ش.أ

ضبطت سلطات الامن المغربى المختصة بمدينة أكادير، الاثنين، 12 شخصا، من بينهم قاصران يبلغان من العمر 16 و17 سنة؛ وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي، أن العملية التي تمت بناء على معلومات دقيقة مكنت من ضبط المشتبه فيهم بشاطئ مدينة أكادير، حيث كشفت التحريات الأولية التى جرت أن خمسة منهم ينشطون في التهريب الدولي للمخدرات وتنظيم الهجرة السرية، بينما تبين أن السبعة الباقين، بمن فيهم القاصران، كانوا يحاولون الهجرة غير المشروعة.

وأسفرت عمليات التفتيش التى تمت، عن ضبط سيارة بداخلها سترة للسباحة وطوقين للنجاة، علاوة على 18 لفة من مخدر الحشيش يبلغ مجموع وزنها 463 كيلوجراما.

وتم وضع المشتبه فيهم تحت الحراسة الامنية ، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، انتظارا للتحقيقات الاولية التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.