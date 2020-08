البيت الأبيض يلوم الديموقراطيين لارتفاع جرائم القتل فى بورتلاند لـ650%

ألقت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كايلي ماكناني، باللوم على الديمقراطيين يوم الاثنين في أعمال العنف التي وقعت في عهد دونالد ترامب، مشيرة إلى أن دعوات وقف تمويل الشرطة أدت إلى زيادة جرائم القتل. وقالت ماكناني: "لا أحد يريد أن يرى العنف الذي شهدناه في مدننا.. في بورتلاند، لديك زيادة بنسبة 650% في جرائم القتل وفي سياتل، كان إجمالي جرائم القتل في الأشهر الثمانية الأولى يتجاوز العدد الإجمالي تقريبًا في عام 2019".

After President @realDonaldTrump took office, violent crime rates fell.



Rioting and the defund-the-police movement threaten to reverse that progress. In Portland alone, murders have now spiked 650 percent. pic.twitter.com/VN4fWDIrGE