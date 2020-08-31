اعرف الفرق بين الدهون الصحية والضارة ومصادر الغذاء المفيدة للجسم

كتبت هند عادل

يعتقد بعض الناس أن مفتاح فقدان الوزن هو قطع الدهون عن النظام الغذائي تمامًا ، يمكن للآخرين الذين يعرفون بشكل أفضل التفريق بين الدهون الجيدة والسيئة، كما أن بعض المصطلحات الأكثر شيوعًا المستخدمة بالمعنى السلبي هي الدهون والسعرات الحرارية في حين أن السعرات الحرارية هي مجرد وحدة للطاقة ، فإن الدهون تتعلق ببعض العناصر الغذائية أو مكونات الطعام، وفقا لتقرير لصحيفة time now news.

اعرف الفرق بين الدهون الجيدة والسيئة



يتم تصنيف الدهون الجيدة أو السيئة بسبب تأثيرها على الجسم، تُعرف الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة بالدهون الجيدة فهي تساعد على خفض ضغط الدم ، وتحسين وجود الكولسترول الجيد في القلب ، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

من ناحية أخرى ، يمكن أن يكون للدهون السيئة تأثير ضار وتأثير معاكس على الجسم عند مقارنتها بالدهون الجيدة، ووفقا لخبراء التغذية فإن كلا من الدهون الجيدة والسيئة متشابهة في بنيتها ولكن لها اختلافات كبيرة في طريقة عمل الدهون أو تأثيرها على الجسم.

الدهون الجيدة و الأطعمة التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي



الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة و تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة في الدم دون خفض الكوليسترول عند استبدالها بالأحماض الدهنية المشبعة في النظام الغذائي، المصادر: زيت الزيتون وزيت الكانولا واللوز والأفوكادو.

1. أوميجا -3 : بعض مصادر هذه الدهون هي زيوت السمك ، كبسولات زيت السمك ، بذور الفول ، الجوز ، الخضار الورقية الخضراء، الصويا.

2. أحماض أوميجا 6 الدهنية أظهرت الدراسات أن زيادة 1٪ في أحماض أوميجا 6 الدهنية من شأنها أن تخفض الكوليسترول الكلي بمقدار 1.4 مجم / ديسيلتر، تشمل المصادر الزيوت النباتية مثل الذرة وفول الصويا والقرطم وعباد الشمس وما إلى ذلك.