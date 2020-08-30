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مصر تعرب عن بالغ إدانتها لاستهداف ميلشيا الحوثى مطار أبها الدولى

الأحد، 30 أغسطس 2020 11:55 م
مصر تعرب عن بالغ إدانتها لاستهداف ميلشيا الحوثى مطار أبها الدولى سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، عن بالغ إدانتها لقيام ميلشيا الحوثي باستهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك باستخدام طائرة مُخخفة بدون طيار تم اعتراضها واسقاطها من قِبَل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
 
وتُجدّد مصر التأكيد على وقوفها، حكومةً وشعباً، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
 
 
 

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