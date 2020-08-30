اليوم السابع
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رئيس جهاز بنى سويف الجديدة: 26 ألف جنيه سعر متر المحال التجارية بالمدينة

الأحد، 30 أغسطس 2020 11:35 ص
رئيس جهاز بنى سويف الجديدة: 26 ألف جنيه سعر متر المحال التجارية بالمدينة محال تجارية-أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بأنه تم بيع 6 محال تجارية بالأسواق التجارية بمناطق( إبني بيتك 2 والإسكان الاجتماعي والحي الرابع وموقف الحى الثانى)، وذلك في مزاد علني.
 
وأوضح المهندس أشرف عبدالرحمن، أن أسعار بيع المتر المربع للمحال تراوحت بين 9 آلاف و26 ألف جنيه، مؤكداً أنه تم عقد جلسة المزاد العلني بحضور ممثلي الجهات المعنية لتحقيق مبدأ الشفافية، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحاضرين من الإصابة بفيروس كورونا.
 
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم طرح المحال التي تم بيعها بأنشطة متنوعة وبمساحات مختلفة لتلبية احتياجات المدينة، وذلك في إطار جهود جهاز المدينة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين.
 
 

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