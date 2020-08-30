حبس عاطل ضبط بحوزته 20 لفافة هيروين قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر المستشار محمود عز الدين مدير نيابة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، حبس عاطل ضبط وبحوزته 20 لفافة هيروين، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت مباحث مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تمكنت من ضبط عاطل وبحوزته 20 لفافة هيروين وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد من تمكن المقدم محمد المغربى رئيس مباحث مركز شبين الكوم، من محمد .س 22 عاما عاطل ، ومقيم بقرية كفر طنبدى التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وبحوزته 20 لفافة هيروين وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.