اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أغسطس 2020 02:23 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عاطل ضبط بحوزته 20 لفافة هيروين قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

الأحد، 30 أغسطس 2020 01:43 م
حبس عاطل ضبط بحوزته 20 لفافة هيروين قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية هيروين - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر المستشار محمود عز الدين مدير نيابة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، حبس عاطل ضبط وبحوزته 20 لفافة هيروين، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكانت مباحث مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تمكنت من ضبط عاطل وبحوزته 20 لفافة هيروين وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد من تمكن المقدم محمد المغربى رئيس مباحث مركز شبين الكوم، من محمد .س 22 عاما عاطل ، ومقيم بقرية كفر طنبدى التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وبحوزته 20 لفافة هيروين وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 


المنوفيه

محافظه المنوفيه

امن المنوفيه

مركز شبين الكوم

حبس عاطل

نيابة مركز شبين الكوم

هيروين

اخبار مصرية

اخبار الحوادث

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القبض على عاطل بحوزته 20 لفافة هيروين قبل ترويجها بالمنوفية

الأحد، 30 أغسطس 2020 12:16 م

سقوط تاجر مخدرات بحوزته نصف كيلو هيروين وماكينة عد نقود فى الصف

السبت، 29 أغسطس 2020 11:24 ص

عاطل يكشف تفاصيل القبض عليه وبحوزته هيروين فى ساقية مكى بالجيزة

السبت، 29 أغسطس 2020 05:00 ص

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق بسبب حيازته هيروين في الشرقية

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 02:45 م

سقوط 4 عاطلين بحوزتهم كيلو هيروين وفودو و1906 قرص مخدر بالقاهرة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 11:38 ص

الداخلية تضبط 2 كيلو هيروين بحوزة عنصر إجرامي بالمنوفية

الإثنين، 24 أغسطس 2020 11:18 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة