اليوم السابع
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الأمن التونسى يلقى القبض على شخص طعن 3 آخرين أمام ملهى ليلى

الأحد، 30 أغسطس 2020 02:37 م
الأمن التونسى يلقى القبض على شخص طعن 3 آخرين أمام ملهى ليلى الحرس الوطنى التونسى
كتب مصطفى عنبر

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أفاد المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسى حسام الدين الجبابلي، بأن دورية مشتركة بين مركز الأمن العمومي بالحمامات وفرقة أمن الملاهي، تمكنت بعد منتصف ليلة أمس السبت ، من القبض على شخص بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد.

 

وأوضح الجبابلي –وفقا لقناة نسمة التونسية- أن هذا الشخص تعمد طعن ثلاثة أشخاص أمام أحد الملاهي الليلية، لافتا إلى أنه تم القبض عليه خلال زمن قياسي ووجيز (بعد 30 دقيقة على الواقعة) إثر مداهمة محل إقامته بمنارة الحمامات.

 

وقال إن النيابة العمومية التونسية أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.

 

 


تونس

ملهى ليلى

الامن التونسى

الحمامات

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