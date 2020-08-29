شمال سيناء تسجل صفر إصابات ووفيات جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة

شمال سيناء - محمد حسين

سجلت محافظة شمال سيناء "صفر" إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية ، وعدم تسجيل حالات وفيات وشفاء حالة واستمرار العزل المنزلى لعدد 19 حالة، وأوضح البيان الصحفى لمديرية صحة شمال سيناء اليوم عن موقف الإصابات بكورنا، وأن إجمالى عدد الحالات الإيجابية الجديدة التى سجلت فى شمال سيناء المحتجزة تحت العلاج "2" حالة وإجمالى ما سبق من حالات إيجابية 109 حالات، وحصيلة حالات الوفاة 23 والشفاء 350 حالة.

كانت نفذت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، حملة تطهير بالمبيدات استهدفت أماكن تكاثر يرقات الباعوض ومحطات الصرف فى مدينة العريش .

وأعلنت الوحدة فى بيانها اليوم الجمعة، أن الحملة تأتي استكمالا لجهود تقوم بها يوميا من خلال فريق عمل تستهدف مواجهة انتشار الباعوض والقوارض، بالتزامن مع أعمال الرش والتعقيم الاحترازية لمنازل اشتباه حالات كورونا وتعقيم الأماكن الحيوية والمنشآت الحيوية بشكل يومى.

وقال "مهندس صبحى الفرماوي"، رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض، إن الحملة تمت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتضمنت تغطية جزء من حى كرم ابونجيلة من منطقة سد الوادى حتى شارع منير فى مدينة العريش، بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب.

أضاف، أنه تم تغطية محطات الصرف الصحي فى حى كرم أبو نجيلة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات الباعوض، لافتا أنه قام بهذا الجهد فريق عمل ضم كل من، مهندسة إلهام عايش، والفنيين كمال السيد، والسيد السنوسي، ومحمد شحاتة، ومحمد إسماعيل، وحسن عبدالرحمن، وأحمد على، ونافذ عبده مسلم.

وسبق وأعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، الانتهاء من تعقيم منازل ثلاث حالات عزل منزلى اشتباه كورونا، وتطهير منزلين لحالتى عزل منزلى أحدهما فى حى بركة حليمة والآخر فى منطقة شارع أسيوط بالعريش، وحالتى عزل منزلى اشتباه كورونا فى شارع أسيوط بمنطقة الخزان وحى السمران بالعريش، وتطهير أربع شقق لحالات العزل المنزلى.