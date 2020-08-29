ترامب يطالب أنصاره فى نيوهامبشاير بارتداء الكمامة.. ويجدد الهجوم على بايدن

كتبت: نهال أبو السعود

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ثقته في الفوز بالانتخابات الرئاسية المرتقبة، مجدداً الهجوم على منافسه جو بايدن، وذلك في تجمعاً مع أنصاره في نيوهامبشاير، منذ قليل. وقال ترامب لدي وصوله نيو هامبشاير: "أشعر بالسعادة بعد قبولي لترشيح الحزب ‏الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة.. لا أشك في الفوز أبدا ولا أنتم كذلك".‏

وسخر ترامب من منافسه الديموقراطي قائلا: "جو النائم قرر الخروج ليجتمع مع أنصاره ‏بعد 10 أيام.. أنه وقت لا نهائي"‏، ولاحظ ترامب خلال التجمع الانتخابي عدم ارتداء كثيرين للأقنعة الطبية، وهو ما دفعه لمطالبتهم بارتدائها حرصاً على سلامتهم.

كان ترامب قد ألقى فجر الجمعة خطاب قبوله ترشح الحزب الجمهوري لولاية رئاسية ثانية، محذرا من أنه "لن يكون هناك أي شخص آمناً في حال فوز بايدن بالرئاسة".

وأثناء إلقاء خطاب قبول إعادة ترشيح الحزب الجمهوري مباشرة من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض أثناء اختتام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري أكد الرئيس أن "جو بايدن ليس منقذًا لروح أمريكا - إنه المدمر لوظائف أمريكا، وإذا أتيحت له الفرصة، فسيكون المدمر للعظمة الأمريكية.