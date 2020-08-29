تجديد حبس مسجلين خطر 15 يوما بتهمة ترويج الهيروين فى السلام

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة السلام، اليوم السبت، تجديد حبس مسجلين خطر 15 يوما علي ذمة التحقيقات، في اتهامهما بحيازة الهيروين المخدر لترويجه بدائرة قسم شرطة السلام، حيث كانت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض علي "ع.ع ح.ص" مسجل خطر، وله معلومات جنائية، و"ش.ا.ا" مسجل خطر، بدائرة قسم شرطة السلام ثان، حال استقلالهما سيارة "مستأجرة" وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين "وزنت 450 جراما"، وفرد خرطوش، و3 طلقات لذات العيار، ومبلغ مالى وهاتفين محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه ، ولا تزيد عن 5 الأف جنيه ، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.