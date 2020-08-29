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"الصحة" تطالب المؤسسات العامة والخاصة بتفعيل سبل التعايش مع كورونا

السبت، 29 أغسطس 2020 09:23 م
"الصحة" تطالب المؤسسات العامة والخاصة بتفعيل سبل التعايش مع كورونا وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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طالبت وزارة الصحة والسكان، المؤسسات العامة والخاصة بتفعيل سبل التعايش مع كورونا ، وتفعيل جميع برامج الوقاية والخطط الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا ، في ظل الزيادة البسيطة للاصابات بكوفيد 19 ، ووفقا لخطط قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان سيتم التنبية علي تطبيق الاجراءات بشكل حاسم في المؤسسات والشركات والمصانع ووسائل النقل كالحرص علي ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى وتطهير الاسطح مع الاستمرار تفعيل دور الجهات الرقابية فيى التطبيق .
 
الخطة تتضمن تزويد التوعية بالإجراءات الاحترازية ضد الفيروس، من خلال حملات اعلانية وتوعوية على وسائل الإعلام، وزيادة وتيرة العمل بالمبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة خاصة مبادرة الرئيس لعلاج أصحاب الامراض المزمنة خاصة أنهم الأكثر في اعداد الوفيات بكورونا.
 
كما تضمن الخطة تتضمن مراجعة الإجراءات المتخذة بمنظومة 105 للاستفسار والإبلاغ عن كل ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد،، وتدريب الاطقم الطبية على مهارات الرعاية المركزة ومكافحة العدوى وبروتوكولات علاج كورونا.​
 
 

كورونا

الصحة

الاجراءات الوقائية

فيروس كورونا

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