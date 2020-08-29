الجنايات تحيل 5 عاطلين للمفتى بتهمة القتل العمد والبلطجة فى منشأة ناصر

كتب عبد الله محمود

قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة 5 متهمين، الى فضيلة المفتى، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، لإتهامهم بالقتل العمد والسرقة والبلطجة، وحددت المحكمة، جلسة 29 سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم صدر القرار برئاسة المستشار محمد حمدي أحمد، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهشام عبد المجيد محمود ومجدي عبد الغفار، وسكرتارية طارق فتحي.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه والبلطجة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة دون ترخيص، وسرقة كميات من الذهب، وتأليف تشكيل عصابي، فى عام 2014 ومن بين الضحايا في الحادث كان مالك محل مجوهرات بمنشأة ناصر، وآخرين كانوا بصحبته ، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة، التى أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية التى أصدرت حكمها المتقدم .