اليوم السابع
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الأوقاف توزع 20 طنا من لحوم صكوك الأضاحى فى 6 محافظات اليوم

السبت، 29 أغسطس 2020 05:00 ص
الأوقاف توزع 20 طنا من لحوم صكوك الأضاحى فى 6 محافظات اليوم سيارات لحوم صكوك الأضاحى
كتب على عبد الرحمن

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توزع وزارة الأوقاف، اليوم السبت، وللأسبوع الرابع على التوالى، 20 طنا من لحوم صكوك الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "المنيا - أسيوط - الدقهلية - بني سويف - الشرقية - مطروح" بواقع (4) أطنان لكل من محافظة (المنيا وأسيوط وبني سويف)، و(3) أطنان لمحافظتى (الدقهلية والشرقية ) و(2) طن لمحافظة مطروح.
 
وقالت الوزارة، إنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 349 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).
 
وأكدت غرفة عمليات وزارة الأوقاف، عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.
 
كما شددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

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