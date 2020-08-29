أنثى دولفين تحاول إنقاذ صغيرها من التسرب النفطى فى بحيرة موريشيوس.. فيديو وصور

كتب هيثم سلامة

سجلت الكاميرا لحظة احتضار أنثى الدولفين وهي تحاول إنقاذ صغيرها حيث أنقلب على جانبه في بحيرة موريشيوس وذلك بعد تسرب حوالى ألف طن من النفط الشهر الماضي حيث انقلب وهو يطفو على السطح بعد موته في المياه السوداء اليوم.

وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن أثنى الدولفين نفقت بعد ذلك بوقت قصير، حيث صوّر الصياد ياسفين هيناي يبلغ من العمر 31 عامًا أنثى الدولفين وهى تحاول رفع رأس أبنها بشكل متكرر فوق المياه.



الدلافين بعد نفوقها

وأوضح التقرير، أنه حتى الأن ما لا يقل عن 40 من الدلافين في المياه الملوثة ، بما في ذلك أنثى الدلفين وأبنها بعد أن تم العثور على 38 دولفين أخر على الشاطئ وجاءت ذلك بعد تسريب ألف طن من شحنة نفط حمولتها 4000 طن على متن سفينة يابانية إلى البحر عندما جنحت السفينة في يوليو الماضى، حيث تم إعلان "حالة الطوارئ البيئية" حيث تسرب النفط إلى الشعاب المرجانية.



الدلافين النافقة على ساحل موريشيوس

وقال هيناي، يعمل صياد، إنه رأى ما يقرب من 200 دولفين داخل الشعاب المرجانية صباح الجمعة ونفقت 25 إلى 30 من الدلافين، حيث أصيب البعض وكان البعض الآخر يطفو للتو، بينما كان الصيادون يحاولون إنقاذ الدلافين حيث توجيههم من البحيرة إلى البحر المفتوح.



صورة أخرى لأحد الدلافين النافقة

وأضاف، يوجد داخل الشعاب المرجانية تسرب للنفط على الماء إذا بقوا بالداخل فربما يموتون جميعًا ولكن إذا خرجوا سينجون، وكنا نحاول دفع الدلافين خارج الشعاب المرجانية.