بلطجية يشعلون النار فى تاجر بسبب خلافات بينهم فى الغربية

أقدم عدد من البلطجية على إشعال النيران فى تاجر خضروات وفاكهة بعد أن ألقوا زجاجات مولوتوف عليه داخل المحل الخاص به بقرية ميت بدر حلاوة التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، بسبب خلافات بينهم.

وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء هيثم عطا نائب مدير الأمن لقطاع المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة بوصول "أحمد.ع.ا" لمستشفى سمنود مصابا بحروق متفرقة.

وانتقل الرائد محمد عمارة رئيس مباحث المركز لمكان البلاغ، تحت إشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، وتوصلت التحريات لوجود خلافات بين المجني عليه وآخرين، والذين قاموا على إثر ذلك بإحضار بلطجية وبحوزتهم مولوتوف وأشعلوا النيران في المجني عليه والمحل الخاص به، واحدثوا ما به من إصابات، وتم ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة، التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.