النيابة تصرح بدفن جثتى شقيقتين عثرا عليهما مذبوحتين في قنا.. صور

قنا فريق المحافظات

صرحت النيابة العامة بقنا، اليوم الجمعة، بدفن جثتى شقيقتين في جزيرة مطيرة بقوص، والذى عثر عليهما مذبوحتين داخل منزلهما الواقع بالقرية. وكان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، من مركز شرطة قوص، برئاسة العميد جمال سلمان، مأمور مركز شرطة قوص، يفيد بالعثور على جثتين لشقيقتين مذبوحتين بآلة حادة، بمنزلهما فى جزيرة مطيرة، التابعة لدائرة مركز قوص.

وتبين من الفحص أن الجثتين لشقيقتين وهن ندا .ف.ح.ا، 18 عامًا، وشقيقتها نورهان، 13 عامًا" عثر على واحدة منهما مذبوحة، والثانية مذبوحة مع قطع اللسان وملقاة أسفل سرير وموثقين بالأحبال.

وكشفت تحريات المباحث، أن الفتاتين كانتا تقيمان بمفردهما بمنزلهن فى جزيرة مطيرة، بعد وفاة الأم وزواج الأب خارج القرية منذ فترة وعمله ببحيرة ناصر فى أسوان.

تم فرض كردون أمنى حول المنزل، ونقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قوص، ثم استخراج تصريح الدفن لتشييع جثمانهما بمدافن القرية، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرات النيابة العامة لتولى التحقيقات.