وزير المالية: توجيه رئاسى بتعظيم استفادة المواطنين من مبادرة «ما يغلاش عليك»

كتب - أحمد يعقوب

سرعة سداد حصة الحكومة في دعم أصحاب البطاقات التموينية للتجَّار نستهدف تحريك عجلة الاقتصاد.. لصالح المواطنين وخلق فرص عمل تكريم ممثلى أكبر ٥ شركات حققت مبيعات رئيس جهاز حماية المستهلك: إنهاء شكاوى المواطنين.. بالتنسيق مع الجهات المعنية أمين عام اتحاد الغرف التجارية: نتوقع زيادة حجم المبيعات مع قرب بدء الدراسة إقبال متزايد من الشركات والصنَّاع والتجارة على الانضمام للمبادرة

استعرض الدكتور محمد معيط ،وزير المالية، الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري «ما يغلاش عليك»، موجهًا بتذليل أي عقبات، وتيسير استفادة المواطنين من العروض والخصومات المطروحة خلال هذه المبادرة التى تصل إلى ٢٠٪ على السلع المعمرة وغير المعمرة، بخلاف ١٠٪ إضافية لأصحاب البطاقات التموينية.

أكد الوزير، خلال اجتماعه مع الدكتور أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وبعض ممثلى التجار، بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، ومحمد عبد الفتاح مساعد الوزير لشئون الموازنة، وممثلى شركة «إى. فايننس»، أن هناك توجيهًا رئاسيًا بتقديم كل التيسيرات للمواطنين؛ بما يُسهم في تعظيم فرص استفادتهم من مبادرة «ما يغلاش عليك»، على النحو الذى يُساعد في تلبية احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، لافتًا إلى أن التنسيق المتواصل مع الأجهزة المعنية، أدى إلى تلافى عدة ملاحظات كانت قد تكشفت عبر التطبيق الفعلي للمبادرة خلال الفترة الماضية.

ووجَّه الوزير بسرعة سداد حصة الحكومة فى دعم أصحاب البطاقات التموينية المستفيدين من مبادرة «ما يغلاش عليك» للتجار، مؤكدًا أننا نستهدف تحريك عجلة الاقتصاد المصري لصالح المواطنين، بما يُمَّكنهم من توفير متطلباتهم الأساسية، ويُساعد فى خلق فرص عمل جديدة.

أشار الوزير إلى أنه سيتم تكريم أكبر ٥ شركات حققت مبيعات من خلال المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى «ما يغلاش عليك»، موضحًا أن تجربة الشراء الإلكتروني عبر الموقع المحدد للمبادرة حققت نجاحًا نسبيًا حيث شهدت إقبالًا متزايدًا من المواطنين.

قال الوزير إنه سيتم إعادة تصميم الموقع الإلكتروني لمبادرة «ما يغلاش عليك» بحيث يكون مبسطًا بشكل أكبر يساعد في سرعة بحث المواطنين عن السلع التى يرغبون في شرائها، مع توفير«باركود» بمواصفات كل منتج لتيسير عملية المفاضلة والاختيار.

أكد الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يتم إنهاء شكاوي المواطنين المتعاملين من خلال المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري «ما يغلاش عليك»، مشيدًا بسرعة تجاوب الجهات المعنية والتجَّار والصنَّاع في تذليل العقبات والعمل على تلافى ملاحظات المواطنين، بما يُسهم في تيسير استفادتهم من المبادرة الرئاسية «مايغلاش عليك».

قال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن منافذ البيع الخاصة بمبادرة «ما يغلاش عليك» شهدت إقبالًا خلال الفترة الأخيرة، ونتوقع زيادة حجم المبيعات خلال الأسابيع المقبلة خاصة مع قرب بدء العام الدراسى الجديد، وزيادة عدد الشركات والتجَّار والصنَّاع الراغبين في الانضمام للمبادرة، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستفادة من هذه التجربة الثرية فى اقتراح العديد من المبادرات الأخرى التى تسهم فى تحريك عجلة التجارة والصناعة بما يُساعد في تعظيم القدرات الإنتاجية والحفاظ على العمالة، بل وتوفير فرص عمل جديدة.

أشار أحد كبار التجار المشاركين فى المبادرة، إلى حرص التجَّار والصنَّاع على الانضمام للمبادرة التى تساعد فى زيادة حجم المبيعات خاصة فى ظل الخصومات التى تصل إلى ٢٠٪ على السلع المعمرة وغير المعمرة وتجذب العديد من المواطنين، ومن المقرر خلال الفترة المقبلة إضافة منتجات جديدة لقائمة المعروضات، بما يُسهم فى تلبية احتياجات المواطنين.