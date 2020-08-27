مقتل شخصين في اشتباك جنوبي بيروت

رويترز

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان ومصدر أمني أن شخصين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون على الأقل في منطقة جنوبي العاصمة بيروت اليوم الخميس، مما استدعى نشر الجيش بينما حثت أحزاب سياسية عديدة على التحلي بالهدوء.

وقال الجيش اللبناني في حسابه على تويتر إنه نشر وحدات في منطقة خلدة "لضبط الوضع" واستعادة الهدوء. وأضاف أنه نشر وحدات عسكرية في مناطق مجاورة لفتح طرق جرى إغلاقها في وقت سابق.

وذكرت الوكالة والمصدر الأمني أن الواقعة شهدت تبادلا لإطلاق النار. وأوضح المصدر الأمني ومسؤول آخر أن المواجهة نشبت بعد خلاف قبل أيام بشأن ملصق يخص احتفال الشيعة بيوم عاشوراء في منطقة يسكنها مزيج من السنة والشيعة.

وعبرت أحزاب سياسية عديدة عن قلقها بشأن الواقعة، مما يعكس مخاوف من احتمال تطورها في وقت تواجه فيه البلاد العديد من الأزمات في ظل فراغ سياسي.