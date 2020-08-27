محافظ الوادى الجديد يكرم أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة .. صور

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة للعام الدراسى 2019/2020، فى احتفالية أقامتها المحافظة، بحضور رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية والقيادات التنفيذية فى الديوان العام بمدينة الخارجة.

وجرى منح الأوائل شهادات تقدير ومبالغ مالية قيمة، وذلك بواقع مبلغ ٣٠ ألف جنيه للأول بالقسم العلمي و٢٠ ألف جنيه للأول بالقسم الأدبي، بالإضافة إلي منح باقي الأوائل مبالغ مالية حسب الترتيب.

وقرر المحافظ زيادة قيمة المكافأة للطالبة الحاصلة على المركز الأول من المكفوفين تقديراً لجهودها وتشجيعا لها، مؤكدا أن الهدف من التكريم هو تحفيز الطلاب وتشجيعهم على الاستمرار في التفوق طوال فترة دراستهم المقبلة، الذى سيعود بالنفع لرفعة وطننا الغالى مصر.

محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة

محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة

محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة

محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة