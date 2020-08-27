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طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

الخميس، 27 أغسطس 2020 10:00 ص
طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى طلاب الثانوية العامة
كتب ـ محمود طه حسين

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بدأ قبل قليل، طلاب الثانوية العامة دور ثان أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى وسط تطبيق اجراءات كورونا الاحترازية، حيث بدأ وقت الإجابة عن أسئلة الامتحان فى العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولي (ورقة ثانية)، وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) في الفترة الأولي، ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) في الفترة الثانية.

ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثانى إلى 110900 طالب وطالبة، وعدد لجان السير إلى (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثانى.

وشدد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

ووجه حجازى، رؤساء اللجان بتنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير المنتدبين لتقدير الدرجات والعاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين، وأعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، مع حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش، ومنع التدخين داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.

 

 

 


 


التربية والتعليم

امتحان الدور الثانى للثانوية

امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية دور ثان

اخبار مصر

اخبار مصرية

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