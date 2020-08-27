صور.. مدينة الزينية تواصل العمل فى رصف "محور السوفيتيل السياحى"

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، عن إستمرار أعمال الرصف بمحور السوفيتيل السياحى من قبل الشركة الوطنية للطرق، وذلك في إطار تنفيذ المشروعات القومية بناءاً على خطة الدولة في تنمية الصعيد وتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لسير أعمال المشروعات بالمحافظة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، أنه يتم حالياً تكثيف ورديات أعمال الرصف للإنتهاء من رصف الطريق بالكامل بطول 11 كم وعرض 25 متر، والذي يبدأ من مطار الأقصر الدولي ( كمين يسى ) حتي خط سكة حديد القاهرة - أسوان ثم وصولا إلي فندق السوڤيتيل ( فندق مركيور الكرنك الأقصر ) Mercure Luxor Karnak.

وأوضح العقيد أحمد الهوارى، أنه تم منذ أيام استلام "طريق السوفتيل، وطريق نصرالله من كوبرى نصرالله حتى العشى، وطريق طراد النيل "الأقصر _ العشى"، وذلك بناءا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المركز والمدن لبدء العمل فى المشروعات، حيث أنه تم أيضاً استلام فرع 4 وفرع 5 إلى الشركة الوطنية للطرق، وطريق مدينة الشمس ومحطة المعالجة، وذلك بحضور المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق ومستشار المحافظ للمشروعات، ويوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية.

ومن الجدير بالذكر أنه من المقرر بدء العمل من يوم الأحد الموافق 23 أغسطس بطريق السوفتيل، وكان قد شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تنفيذ أعمال الإزالات الأخيرة للمشروع القومى لإخلاء وتمهيد طريق محور السوفيتيل السياحى الرابط ما بين مطار الأقصر الدولى إلى مدخل مدينة الزينية بطول 11 كم وعرض 25 كم، والذى يساهم فى توفير الوقت والمجهود لوصول الأفواج السياحية لقلب مدينة الأقصر.



رئيس مدينة الزينية يعلن إستمرار أعمال الرصف بالمشروع القومى محور السوفيتيل (1)



رئيس مدينة الزينية يعلن إستمرار أعمال الرصف بالمشروع القومى محور السوفيتيل (2)