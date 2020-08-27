"صحة جنوب سيناء" تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية فى حملة موسعة بالمحافظة

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

شنت مديرية الصحة بجنوب سيناء حملة على الأسواق والمحال التجارية بمدينة شرم الشيخ، أسفرت عن ضبط مواد غذائية ومشروبات منتيهة الصلاحية ، تم تنفيذ الحملة ،بتوجيه من الدكتورأيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء وتحت إشراف الدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي بجنوب سيناء، وقيادة الدكتور أيمن الشناوى مدير ادارة مراقبة الاغذية بالمديرية وتحت إشراف السيد مصطفى خليل مراقب عام الأغذية .

حيث تم المرور على عدد ( 13) منشأة بلجنة مشكلة من أحمد فتحى محمد و محمود سعيد مراقبي أغذية ادارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالاشتراك مع محمد اسماعيل أحمد حمدى مفتشين أغذية مكتب صحة شرم الشيخ ، وحررت اللجنة 3 مذكرات غلق اداري لمنشآت غذائية لوجود خطر داهم ونقص أشتراطات، وتحرير محضر ضبط أغذية منتهية الصلاحية ، كما تم اعدام 99 كجم أغذية تالفه و 30 لتر مشروبات غازية ، وتحرير10 محاضر لنقص اشتراطات النظافة ، و17 محضر لعدم حمل شهادات صحية .

حملات على المواد الغذائية

حملات على المواد الغذائية

حملات على المواد الغذائية