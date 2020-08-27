رئيس وزراء فرنسا يلوح بخطط العودة للحجر الصحى بسبب تزايد أعداد مصابي كورونا

كتب محمد عبد العظيم

أكد جان كاستكس رئيس الوزراء الفرنسى، أن خطط العودة للحجر الصحى فى البلاد "جاهزة"، فى ظل زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث أكد أن هناك انتشارا قويا ومتزايدا للفيروس فى فرنسا.

وأضاف رئيس الوزراء الفرنسى خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس، للوقوف على التدابير التي سيتم اتباعها مع بداية العام الدراسي الجديد وعودة العاملين في القطاعات الإدارية الحكومية: يجب علينا أن نتعلم التعايش مع فيروس كورونا، من خلال إتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشددا على ارتداء الكمامات فى الأماكن المغلقة.

وفيما شهدت فرنسا بالأمس، تسجيل 5429 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة يومية منذ مايو المقبل، وقبل أيام من عودة التلاميذ إلى مدارسهم.

ولم تتمكن هيئة الصحة العامة الفرنسية الأربعاء من رصد أعداد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات أو الذين يخضعون للعلاج في أقسام العناية المشددة أو الذين توفوا بالفيروس، بسبب عطل في الأنظمة المعلوماتية، وفيما سجلت فرنسا أكثر من 30 ألف حالة بفيروس كورونا منذ تفشى الوباء.