حديقة الحيوانات بلندن تزن 19 ألف حيوان لمراقبة صحتهم.. صور

كتب هيثم سلامة

في مشهد يتكرر سنويا، حيث يخطو أكثر من 19 ألف حيوان على الميزان من أجل وزنهم في حديقة حيوان لندن، وسط تحذيرات من التأثير "الكارثي" لأزمة فيروس كورونا، حيث الاضطرار إلى إغلاق فترة أكثر من 4 أشهر، مما كان لها تأثيرا كارثيا على ضعف الموارد.

وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن طيور البطريق والقرود من بين المخلوقات التي تم تسجيل طولها ووزن، مما يسمح لمسئولى الحديقة بمراقبة صحتهم وعافيتهم.



السلاحف على ميزان الوزن

وقالت حديقة حيوانات لندن، التي أُجبرت على الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر غير مسبوقة بسبب الوباء، إن خسارة الدخل من مبيعات التذاكر قد وضعت ضغطًا ماليًا هائلاً على عملها.



القرود على الميزان استعدادا لوزنها

وأوضح التقرير، أنه قام ديفيد أتينبورو صانع أفلام وثائقية ومذيع تلفيزيوني بريطانى شهير، وممثلون كوميديون من بينهم جوناثان روس وكاثرين تيت ببثت مقاطع "فيديو" عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، تهدف إلى جمع الأموال لجمعية علم الحيوان في لندن التي تدير حدائق حيوان لندن، حيث الحاجة إلى أكثر من مليون جنيه إسترليني شهريًا لرعاية الحيوانات، ورغم السُماح لحدائق الحيوان بإعادة فتحها في 15 يونيو فإن التباعد الاجتماعي يعني أن أعداد الزوار كانت محدودة.



وزن البطاريق وفحصها

قال دومينيك جيرمي، المدير العام لجمعية علم الحيوان في لندن: "لا يمكن التقليل من تأثير فيروس كورونا على، لم نشهد إغلاق أبوابنا لفترة أطول من أي وقت في تاريخنا بتكاليف ثابتة تزيد عن مليون جنيه إسترليني شهريًا فقط على الطعام والعناية بحيواناتنا.



وزن جمل فى حديقة حيوانات لندن

وأضاف :"العودة أمر إيجابي حقًا ولكن مع التباعد الاجتماعي الذي يحد من أعداد الزائرين، فنحن لا نستطيع تعويض النقص، ولقد كان هذا كارثيًا بالنسبة لنا".



وزن العناكب والعقارب فى الحديقة بعد الإغلاق بسبب كورونا