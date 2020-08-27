اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أغسطس 2020 10:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حديقة الحيوانات بلندن تزن 19 ألف حيوان لمراقبة صحتهم.. صور

الخميس، 27 أغسطس 2020 09:29 م
حديقة الحيوانات بلندن تزن 19 ألف حيوان لمراقبة صحتهم.. صور وزن البطاريق وفحصها بحديقة حيوانات لندن
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في مشهد يتكرر سنويا، حيث يخطو أكثر من 19 ألف حيوان على الميزان من أجل وزنهم في حديقة حيوان لندن، وسط تحذيرات من التأثير "الكارثي" لأزمة فيروس كورونا، حيث الاضطرار إلى إغلاق فترة أكثر من 4 أشهر، مما كان لها تأثيرا كارثيا على ضعف الموارد. 

وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن طيور البطريق والقرود من بين المخلوقات التي تم تسجيل طولها ووزن، مما يسمح لمسئولى الحديقة بمراقبة صحتهم وعافيتهم.

السلاحف على ميزان الوزن
السلاحف على ميزان الوزن

وقالت حديقة حيوانات لندن، التي أُجبرت على الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر غير مسبوقة بسبب الوباء، إن خسارة الدخل من مبيعات التذاكر قد وضعت ضغطًا ماليًا هائلاً على عملها.

القرود على الميزان استعدادا لوزنها
القرود على الميزان استعدادا لوزنها

وأوضح التقرير، أنه قام ديفيد أتينبورو صانع أفلام وثائقية ومذيع تلفيزيوني بريطانى شهير، وممثلون كوميديون من بينهم جوناثان روس وكاثرين تيت ببثت مقاطع "فيديو" عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، تهدف إلى جمع الأموال لجمعية علم الحيوان في لندن التي تدير حدائق حيوان لندن، حيث الحاجة إلى أكثر من مليون جنيه إسترليني شهريًا لرعاية الحيوانات، ورغم السُماح لحدائق الحيوان بإعادة فتحها في 15 يونيو فإن التباعد الاجتماعي يعني أن أعداد الزوار كانت محدودة.

وزن البطاريق وفحصها
وزن البطاريق وفحصها

قال دومينيك جيرمي، المدير العام لجمعية علم الحيوان في لندن: "لا يمكن التقليل من تأثير فيروس كورونا على، لم نشهد إغلاق أبوابنا لفترة أطول من أي وقت في تاريخنا بتكاليف ثابتة تزيد عن مليون جنيه إسترليني شهريًا فقط على الطعام والعناية بحيواناتنا.

وزن الجمل فى حديقة حيوانات لندن
وزن جمل فى حديقة حيوانات لندن

وأضاف :"العودة أمر إيجابي حقًا ولكن مع التباعد الاجتماعي الذي يحد من أعداد الزائرين، فنحن لا نستطيع تعويض النقص، ولقد كان هذا كارثيًا بالنسبة لنا". 

وزن العناكب و العقارب فى الحديقة بعد الإغلاق بسبب كورونا
وزن العناكب والعقارب فى الحديقة بعد الإغلاق بسبب كورونا
 
وزن حمار وقياس محيطه

وأوضح التقرير، أنه كل عام يقوم مسئولو الحديقة بحصر كل الثدييات والطيور والزواحف والأسماك واللافقاريات في حديقة الحيوان، حيث صعدت صغار ثعالب الماء البالغة من العمر أربعة أشهر إلى الميزان لأول مرة .

لندن

حديقة حيوانات لندن

بريطانيا

حديقة حيوانات

كورونا

كورونا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حديقة حيوان لندن تتحدى كورونا والإفلاس بالقرد والبطريق والسنجاب .. ألبوم صور

الخميس، 27 أغسطس 2020 09:00 م

قرود سنجابية تأكل آيس كريم داخل حديقة حيوان لندن بطريقة طريفة.. فيديو

الثلاثاء، 04 أغسطس 2020 01:00 ص

فيديو.. حديقة حيوان لندن تعود للعمل بعد أسابيع من الإغلاق بسبب كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:00 ص

حديقة حيوان لندن تجمع تبرعات لحماية الحيوانات بعد إغلاقها بسبب كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 04:29 ص

شاهد.. حديقة حيوان لندن تجرى قياسات وزن للحيوانات

السبت، 24 أغسطس 2019 07:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة