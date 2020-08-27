تعقيم منازل 3 حالات اشتباه كورونا بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

انتهت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، من تعقيم منازل ثلاث حالات عزل منزلى اشتباه كورونا.

وأوضح بيان الوحدة، اليوم الخميس، أن أماكن حالات التعقيم فى حى كرم أبو نجيلة، وحى السمران وشارع أسيوط، كما تم تغطية حى الزهور ومنطقة ابنى بيتك، بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ، والانتهاء من رش وتعقيم برك المياه الراكدة فى حى الشرابجة بنطاق غرب العريش، بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والمبيدات اللازمة لمكافحة البعوض البالغ، ومنطقة خلف سنترال المساعيد بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض.

وسبق وأعلنت الوحدة تطهير منزلين لحالتى عزل منزلى اشتباه كورونا، أحدهما فى حى بركة حليمة والآخر فى منطقة شارع أسيوط بالعريش، وتطهير حالتى عزل منزلى اشتباه كورونا فى شارع أسيوط بمنطقة الخزان وحى السمران بالعريش، وتطهير أربع شقق لحالات العزل المنزلى.

وكشفت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، تنفيذ موجة تعقيم جديدة داخل العريش شملت أحياء ومناطق، وتغطية حى الريسة بحملة تعقيم استخدمت خلالها المبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب، ومحطات الصرف الصحي فى حى الريسة بالمبيدات، ومقر المدنية الشبابية، كما تم رش أكوام قمامة فى حى الصفا، والإنتهاء من تغطية محطات الصرف الصحي فى حى أبو صقل.

يأتى ذلك استكمالات للحملات المخصصة لتعقيم وتطهير الأحياء فى العريش، وتم الإنتهاء من تعقيم مناطق حى العبور، وتغطية محطات الصرف الصحي فى حى العبور بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض، وحى ضاحية الجيش وحى ضاحية السلام وحى الرائد العربى بالرش بالمبيدات اللازمة لمكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب، وتطهير منزلين لحالتين عزل منزلى اشتباه كورونا فى حى السلايمة وحى الفواخرية.