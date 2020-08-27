بيان لـ"التعليم" يؤكد استئناف قبول الطلاب بمدرسة مدينتى بعد تغيير إدارة المدرسة

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا أوضحت فيه أن الإجراءات الخاصة بوقف التحويل أو القبول بمدرسة مدينتى أو النقل منها، يأتى في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدائم على مصلحة الطلاب

وأفادت الوزارة فى بيانها أن توضح الإجراءات التى تم اتخاذها بهذا الصدد مؤقتة في إطار التعامل مع تعدد المخالفات والشكاوي ولحين تغيير الإدارة وإسنادها لإدارة جديدة والتي سيتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة.

وأشارت الوزارة فى بيانها إلى أنه سيتم إلغاء هذه الإجراءات، خلال أيام، فور إسناد الأمر إلى الإدارة الجديدة.

وتؤكد الوزارة إن هذه الإجراءات المؤقتة لا علاقة لها بأي حال من الأحوال بالطلبة المقيدين في المدرسة، كما أنها تلتزم بعدم المساس بنمط التعليم القائم بالمدرسة أو فلسفته أو إلتزامات أولياء الأمور.