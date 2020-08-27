بورصة قطر حمراء للجلسة الثانية على التوالى.. وموقع البورصة معطلة غداً الجمعة

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.16% خاسراً 16 نقطة ليغلق عند مستوى 9882.93 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وبلغ حجم التداول 524 مليون سهم بقيمة 646.9 مليون ريال عبر تنفيذ 12.6 ألف صفقة، وتراجع 12 سهماً، وارتفع 29 سهماً، واستقرت 5 أسهم، وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 0.76%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.62%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.34%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.07%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.40%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.13%.

وفي سياق متصل أعلن مصرف الريان، الحاصل على تصنيف (A1) من وكالة موديز مع نظرة مستقرة، عن إتمامه عملية إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بأجل 5 سنوات، بموجب برنامج مصرف الريان لإصدار الصكوك بالدولار الأمريكي والذي تبلغ قيمته الإجمالية 2 مليار دولار أمريكي.

وتجاوز الاكتتاب لصكوك مصرف الريان قيمة الصكوك المطروحة بـ4.4 مرات (ما يعادل 3.3 مليار دولار أمريكي ) مما يعكس حجم الطلب القوي من قبل المستثمرين، الأمر الذي دفع البنك لزيادة حجم الإصدار الأصلي من 500 مليون دولار أمريكي إلى 750 مليون دولار أمريكي وتم تسعير الصكوك بهامش 185 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة والمتغيرة لمدة 5 سنوات ، مما يحقق عائداً نسبته 21. 2% سنوياً .

وشارك في الاكتتاب مستثمرون من كافة أنحاء العالم، حيث بلغت نسبة المكتتبين من أوروبا 41% ومن آسيا 28% ، ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 24%، و 7% من خارج الحدود الأمريكية (US off-Shore) أما الجهات المكتتبة فقد اشتملت على مدراء صناديق استثمارية بنسبة 69%، وبنوك بنسبة 15%، ووكالات بنسبة 8% وشركات تأمين وصناديق معاشات 8%.

وفي سياق آخر أعلنت بورصة قطر أنه نظراً لأعمال الصيانة الدورية فان موقع بورصة قطر الإلكتروني لن يعمل ما بين الساعة 7:00 صباحاً و الساعة 5:00 مساءاً من يوم الجمعة 28 أغسطس 2020.