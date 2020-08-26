اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أغسطس 2020 04:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

متظاهرو الأورومو يستبدلون علم أثيوبيا بجبهة التحرير على السفارة بلندن..فيديو

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 02:41 م
متظاهرو الأورومو يستبدلون علم أثيوبيا بجبهة التحرير على السفارة بلندن..فيديو اثيوبيا - ارشيفيه
كتبت - هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتزع حشد من قوميين أورومو العرقيين من المتظاهرين بمحيط السفارة الأثيوبية في لندن، العلم الأثيوبي من أعلى السفارة الأثيوبية، واستبدلوه بعلم جبهة تحرير أورومو المرتبط باغتيال المغني هاشالو هودينسا في نهاية يونيو 2020. وفقا لمواقع أعلام أفريقية.

ويُظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلاً يتسلق السفارة بتوجيه من حشد يقف خارج السفارة، وينزل العلم الإثيوبي واستبدله بعلم جبهة تحرير الأورومو. يُظهر الفيديو أيضًا شرطة لندن وهي تراقب الحادث.

https://youtu.be/VB1zG9yQxRw

ومن جانبها ألقت السفارة الإثيوبية باللوم على شرطة لندن في الحادث، قائلة إنه كان من الممكن إيقافه لو تحركت الشرطة وفقا للتلفزيون الأثيوبي.

وقالت روزا يروكنه، القائم بأعمال السفارة، إنه تمت استعادة علم الحكومة الإثيوبية بمساعدة الشرطة. وقع الحادث بعد يوم من هجوم على دبلوماسي في السفارة من قبل نفس المجموعة. وجاء في بيان للسفارة الإثيوبية في لندن أن "مجموعة من المتظاهرين الغاضبين ارتكبوا اعتداء جسديًا غير مبرر على أحد موظفينا ومنعت العملاء من الحصول على خدمات السفارة"

ولفتت السفارة الى إن حالة الموظف مستقرة بعد العلاج الطبي. ويقال إن 12 من مرتكبي الهجوم محتجزون لدى الشرطة وتعتزم السفارة الطعن عليهم قانونياً.

وذكر التقرير ان وزير الدولة في وزارة الخارجية الإثيوبية رضوان حسين ، التقى الثلاثاء ، بأليكس الكاميرون القائم بأعمال السفارة البريطانية في أديس أبابا.

كشفت السفارة الأثيوبية في لندن أن رضوان قدم شكوى وأعرب عن "خيبة أمل حكومة إثيوبيا بشأن التطورات الأخيرة المتعلقة بسلامة وأمن السفارة الإثيوبية في لندن".

وأشار التقرير إلى أن تجدد احتجاج الأورومو مرتبط باعتقال جوار محمد (صاحب شبكة أوروميا الإعلامية)، وسياسيين ونشطاء أوروميين آخرين حيث قُتل أكثر من 240 مدنياً في منطقة أورومو في إثيوبيا في الاحتجاج على مقتل هاشالو هونديسا

 

 


اورومو

اثيوبيا

لندن

السفارة الاثيوبيه

مظاهرات اثيوبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

زعيم جبهة تحرير أورومو الإثيوبية يعود من المنفى فى ظل إصلاحات سياسية

الأحد، 16 سبتمبر 2018 02:15 م

مهاجرون أورومو ينتقدون مفوضية اللاجئين بعد رفض طلبات لجوئهم لمصر

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2016 04:48 م

إثيوبيا تعلن الطوارئ بحفنة محظورات لمواجهة أورومو.. السجن 5 أعوام عقوبة النشر بـ"فيس بوك".. منع الدبلوماسيين من مغادرة أديس أبابا.. حظر بعض وسائل الإعلام الأجنبية.. حظر إشارة "X" بسبب عداء الأولمبياد

الأربعاء، 19 أكتوبر 2016 12:05 ص

احتجاجات جماعة أورومو بإثيوبيا تلغى مخطط توسيع العاصمة أديس أبابا

الأربعاء، 13 يناير 2016 01:01 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة