متظاهرو الأورومو يستبدلون علم أثيوبيا بجبهة التحرير على السفارة بلندن..فيديو

كتبت - هند المغربي

انتزع حشد من قوميين أورومو العرقيين من المتظاهرين بمحيط السفارة الأثيوبية في لندن، العلم الأثيوبي من أعلى السفارة الأثيوبية، واستبدلوه بعلم جبهة تحرير أورومو المرتبط باغتيال المغني هاشالو هودينسا في نهاية يونيو 2020. وفقا لمواقع أعلام أفريقية.

ويُظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلاً يتسلق السفارة بتوجيه من حشد يقف خارج السفارة، وينزل العلم الإثيوبي واستبدله بعلم جبهة تحرير الأورومو. يُظهر الفيديو أيضًا شرطة لندن وهي تراقب الحادث.

https://youtu.be/VB1zG9yQxRw

ومن جانبها ألقت السفارة الإثيوبية باللوم على شرطة لندن في الحادث، قائلة إنه كان من الممكن إيقافه لو تحركت الشرطة وفقا للتلفزيون الأثيوبي.

وقالت روزا يروكنه، القائم بأعمال السفارة، إنه تمت استعادة علم الحكومة الإثيوبية بمساعدة الشرطة. وقع الحادث بعد يوم من هجوم على دبلوماسي في السفارة من قبل نفس المجموعة. وجاء في بيان للسفارة الإثيوبية في لندن أن "مجموعة من المتظاهرين الغاضبين ارتكبوا اعتداء جسديًا غير مبرر على أحد موظفينا ومنعت العملاء من الحصول على خدمات السفارة"

Ethiopia’s internal faultlines are being transnationalised across the diaspora particularly in the US & the UK. The latest incident involves the removal of the flag representing the multinational federation of Ethiopia at the @EthioEmbassyUK in London. https://t.co/0STrCcIA8R — Biruk Terrefe (@terrefebiruk) August 26, 2020

ولفتت السفارة الى إن حالة الموظف مستقرة بعد العلاج الطبي. ويقال إن 12 من مرتكبي الهجوم محتجزون لدى الشرطة وتعتزم السفارة الطعن عليهم قانونياً.

وذكر التقرير ان وزير الدولة في وزارة الخارجية الإثيوبية رضوان حسين ، التقى الثلاثاء ، بأليكس الكاميرون القائم بأعمال السفارة البريطانية في أديس أبابا.

كشفت السفارة الأثيوبية في لندن أن رضوان قدم شكوى وأعرب عن "خيبة أمل حكومة إثيوبيا بشأن التطورات الأخيرة المتعلقة بسلامة وأمن السفارة الإثيوبية في لندن".

وأشار التقرير إلى أن تجدد احتجاج الأورومو مرتبط باعتقال جوار محمد (صاحب شبكة أوروميا الإعلامية)، وسياسيين ونشطاء أوروميين آخرين حيث قُتل أكثر من 240 مدنياً في منطقة أورومو في إثيوبيا في الاحتجاج على مقتل هاشالو هونديسا