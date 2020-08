متظاهرو الأورومو يستبدلون علم أثيوبيا بجبهة التحرير على السفارة بلندن..فيديو

انتزع حشد من قوميين أورومو العرقيين من المتظاهرين بمحيط السفارة الأثيوبية في لندن، العلم الأثيوبي من أعلى السفارة الأثيوبية، واستبدلوه بعلم جبهة تحرير أورومو المرتبط باغتيال المغني هاشالو هودينسا في نهاية يونيو 2020. وفقا لمواقع أعلام أفريقية.

ويُظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلاً يتسلق السفارة بتوجيه من حشد يقف خارج السفارة، وينزل العلم الإثيوبي واستبدله بعلم جبهة تحرير الأورومو. يُظهر الفيديو أيضًا شرطة لندن وهي تراقب الحادث.

https://youtu.be/VB1zG9yQxRw

ومن جانبها ألقت السفارة الإثيوبية باللوم على شرطة لندن في الحادث، قائلة إنه كان من الممكن إيقافه لو تحركت الشرطة وفقا للتلفزيون الأثيوبي.

وقالت روزا يروكنه، القائم بأعمال السفارة، إنه تمت استعادة علم الحكومة الإثيوبية بمساعدة الشرطة. وقع الحادث بعد يوم من هجوم على دبلوماسي في السفارة من قبل نفس المجموعة. وجاء في بيان للسفارة الإثيوبية في لندن أن "مجموعة من المتظاهرين الغاضبين ارتكبوا اعتداء جسديًا غير مبرر على أحد موظفينا ومنعت العملاء من الحصول على خدمات السفارة"

Ethiopia’s internal faultlines are being transnationalised across the diaspora particularly in the US & the UK. The latest incident involves the removal of the flag representing the multinational federation of Ethiopia at the @EthioEmbassyUK in London. https://t.co/0STrCcIA8R