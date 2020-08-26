علماء كامبريدج يطورون لقاحا لأنواع كورونا المختلفة.. اعرف التفاصيل

كتبت هند عادل

فاز علماء من جامعة كامبريدج بتمويل من حكومة المملكة المتحدة لبدء تجارب لقاح قائم على الحمض النووي يهدف إلى الحماية من فيروسات كورونا المتعددة، ووفقا لتقرير لوكالة "بلومبرج" أكدت الجامعة في بيان لها اليوم الأربعاء إن الحكومة استثمرت 1.9 مليون جنيه إسترليني (2.5 مليون دولار) لتطوير اللقاح، حيث يخطط الباحثون لبدء تجارب المرحلة الأولى في الخريف، يهدف الفريق إلى استخدام التسلسل الجيني لفيروسات كورونا الأخرى المعروفة لإنشاء لقاح واحد يتجاوز فيروس كورونا لمحاربة الأمراض ذات الصلة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية أو MERS.

أكثر من 30 لقاحًا لكورونا قيد التجارب السريرية، مع وجود 140 لقاحًا آخر على الأقل في مرحلة ما قبل السريرية ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية من بين المرشحين الأوائل جامعة أكسفورد التي تعمل مع AstraZeneca Plc و Moderna Inc

لقد حفز الوباء على تطوير موجة من الأساليب الجديدة لصنع اللقاحات ، مع سباق لمعرفة الطريقة التي ستكون الأولى والأكثر نجاحًا، يتم اختبار عدد قليل من اللقاحات القائمة على الحمض النووي ، بما في ذلك واحد من شركة Inovio Pharmaceuticals Inc. وقالت الشركة إن تجربة مبكرة أظهرت استجابات مناعية إيجابية ، لكن المستثمرين اشتكوا من نقص التفاصيل.

يستخدم لقاح فريق كامبريدج تركيبات مستضدات تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر والتي تدرب الجهاز المناعي على استهداف الأجزاء الرئيسية من الفيروس وإنتاج الاستجابة المناسبة المضادة للفيروسات. إحدى فوائد هذا النهج ، وفقًا لجوناثان هيني ، الأستاذ في جامعة كامبريدج الذي يقود الدراسة ، أنه يجب أن يتجنب أي تفاعلات مناعية معاكسة شديدة الالتهاب.

وقال: "نحن نبحث عن ثغرات في دروعها ، وهي أجزاء مهمة من الفيروس يمكننا استخدامها لبناء اللقاح لتوجيه الاستجابة المناعية في الاتجاه الصحيح نهدف في النهاية إلى صنع لقاح لا يقي فقط من كورونا ، ولكن أيضًا فيروسات كورونا الأخرى ذات الصلة التي قد تنتقل من الحيوانات إلى البشر."