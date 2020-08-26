اليوم السابع
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حملات تعقيم وتطهير ضد فيروس كورونا ويرقات الناموس والقوارض بالعريش

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 09:49 ص
حملات تعقيم وتطهير ضد فيروس كورونا ويرقات الناموس والقوارض بالعريش حملات الرش والتعقيم بالعريش
شمال سيناء - محمد حسين

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انتهت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، من تنفيذ حملات تعقيم وتطهير جديدة، استهدفت منازل حالات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا ومناطق برك مياه لتطهيرها من القوارض ويرقات الناموس.

وأعلنت الوحدة فى بيانها، الانتهاء من رش وتعقيم برك المياه الراكدة فى حى الشرابجة بنطاق غرب العريش بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والمبيدات اللازمة لمكافحة البعوض البالغ، ومنطقة خلف سنترال المساعيد بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض.

كما تضمنت الحملات تطهير منزلين لحالتى عزل منزلى اشتباه كورونا، أحدهما فى حى بركة حليمة والآخر فى منطقة شارع أسيوط بالعريش، وتنفيذ حملة تعقيم بحى ضاحية السلام والرائد العربى بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب ، ومحطة الصرف الصحى الرئيسية بالضاحية .

وسبق وتم تطهير حالتى عزل منزلى اشتباه كورونا فى شارع أسيوط بمنطقة الخزان وحى السمران بالعريش، وتطهير 4 شقق لحالات العزل المنزلى .

وكانت أعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش عن تنفيذ موجة تعقيم جديدة داخل العريش شملت عدة أحياء ومناطق، وتغطية حى الريسة بحملة تعقيم استخدمت خلالها المبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب، و محطات الصرف الصحى فى حى الريسة بالمبيدات، ومقر المدنية الشبابية كما تم رش أكوام قمامة فى حى الصفا ، والانتهاء من تغطية حى ابو صقل ، ومحطات الصرف الصحى فى حى ابو صقل.

يأتى ذلك استكمالات للحملات المخصصة لتعقيم وتطهير الأحياء فى العريش، وتم الانتهاء من تعقيم مناطق حى العبور، وتغطية محطات الصرف الصحى فى حى العبور بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض ، و حى ضاحية الجيش وحى ضاحية السلام وحى الرائد العربى بالرش بالمبيدات اللازمة لمكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب، وتطهير منزلين لحالتى عزل منزلى اشتباه كورونا فى حى السلايمة وحى الفواخرية.

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شمال سيناء

كورونا

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حملات تطهير وتعقيم

فيروس كورونا

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