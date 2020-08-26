ضبط شخص انتحل صفة ضابط وابتز 30 فتاة عبر فيس بوك مستخدماً حسابات مزيفة

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "عاطل له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة البحيرة" لانتحاله صفة "ضابط " ومزاولته نشاط إجرامى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فى مجال استدراج وابتزاز الفتيات لتحقيق مكاسب مالية، مستخدماً عدة أسماء مستعارة، وذلك أثناء تواجده في مطروح.

وعثر بحوزة المتهم على "هاتف محمول"، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على نشاطه الإجرامين فضلاً عن ضبط 5 إيصالات لحوالات بريدية بإجمالى مبلغ 24100 جنيه محولة له بريدياً من قٍبل المجنى عليهن، واعترف المتهم بارتكابه 30 واقعة ابتزاز، بينهن 4 وقائع حررت المجنى عليهن محاضر بها.