اليوم السابع
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صعود سوق مسقط بنسبة 0.48%.. وبنك عمان العربى يستحوذ على معظم التداولات

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 01:18 م
صعود سوق مسقط بنسبة 0.48%.. وبنك عمان العربى يستحوذ على معظم التداولات البورصة
كتب هانى الحوتى

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ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.48% رابحاً 17.86 نقطة ليغلق عند مستوى 3747.960 نقطة، وبلغ حجم التداول 47.2 مليون سهم بقيمة 9 ملايين ريال عبر تنفيذ 593 صفقة لعدد 40 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).
 
وارتفع 11 سهماً على رأسها سهم "بنك عمان العربي" بنسبة 6.50%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 4%، ثم سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 3.03%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "العمانية المتحدة للتأمين" بنسبة 3.65%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 2.82%، ثم سهم "الوطنية العمانية للهندسة" بنسبة 2.59%، فيما تصدر سهم "بنك عمان العربي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 7.3 مليون ريال عماني.
 
وكانت سوق مسقط للأوراق المالية، قد وافقت على إدراج أسهم بنك التنمية العماني في السوق الثالثة برأسمال قدره 100 مليون ريال عماني، كما وافقت على إدراج شركة السحاب الزمردي في السوق الثالثة برأسمال قدره 7.65 مليون ريال عماني.

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