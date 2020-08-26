رئيس جامعة بنى سويف يكشف تفاصيل مركز التأهيل الطبى للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف،اليوم الأربعاء، مركز التأهيل الطبى للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى صعيد مصر،والذى انشيء بالتعاون مع بعض البنوك وبعض الجمعيات الحكومية والأهلية لخدمة المحافظة و الصعيد وجاءت الزيارة لمتابعة التجهيزات النهائية والطبية للمركز ووضع اللمسات الأخيرة لخطة التشغيل بالمركز.

وأوضح رئيس جامعة بنى سويف، فى بيان له،أن المركز شيد على مساحة أربعة أفدنة و يضم عيادات خارجية للكشف وعيادات متخصصة فى التأهيل البدنى والتأهيل الوظيفى والنفسى للأطفال ذوى الاحتياجات، وذلك تحت إشراف نخبة من الأساتذة بكلية الطب من أقسام الروماتيزم والتأهيل والعظام والنفسية والتخاطب والسمعيات والعصبية.

كما تم تزويده بحمامات سباحة علاجية واستشفائية ويضم قسم داخلى لإقامة الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة المحتاجين جلسات تأهيل مستمر و قاعة مؤتمرات كبيرة للمساهمة فى تقديم خدمة طبية متطورة للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد رئيس جامعة بنى سويف أن الخطوة القادمة بمجمع الـ300 فدان بشرق النيل، وضع حجر الأساس لكليتى الطب والصيدلة وذلك ضمن خطة المنشآت الجديدة المقرر إنشاؤها بأرض الجامعة بشرق النيل.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، واللواء طبيب محمد رضا مدير مركز التأهيل الطبى بالقوات المسلحة ورئيس جمعية رضا عوض الخيرية، الدكتور محمد شعبان مدير مستشفى بنى سويف الجامعي.

كما تابع رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، سير العمل بدار الضيافة شرق النيل للوقوف على مدى الانتهاء من التشطيبات الأخيرة داخله، وذلك فى ضوء المتابعة الميدانية الدورية لكافة المنشآت المختلفة داخل الجامعة شرق وغرب النيل

وعاين رئيس الجامعة غرف دار الضيافة والمرافق والتجهيزات، وقاعات المؤتمرات والاجتماعات والمطعم والمطبخ وغرف التبريد والإعاشة ويتكون الدار من 50 غرفة فردية وزوجية وثلاثية وقاعات طعام واجتماعات بتكلفة اجمالية 50 مليون جنيه، موجهاً بتلافى بعض الملاحظات، وتشكيل لجنة للاستلام النهائي، وبإمكانية التشغيل مع بداية العام الدراسى الجديد

وأكد الدكتور منصور حرص الجامعة على توفير كافة التسهيلات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب الوافدين والمستثمرين بالمحافظة من خلال توفير سكن فندقى متكامل لاسيما وأن المحافظة أصبحت من المحافظات الجاذبة للاستثمار لقربها من العاصمة وللمناطق الصناعية المتميزة بها بالإضافة للمصانع المتعددة.

كما وجه رئيس جامعة بني سويف، بضرورة توفير أجهزة رصد وقياس وتقييم المخاطر داخل الكليات وقطاعات الجامعة المتنوعة، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية ،اليوم، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا ، والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع ، والدكتور أشرف خالد نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب ، والدكتورة إنجي هاني مدير إدارة الصحة والمهنية ، وأعضاء اللجنة .

وأوضح رئيس الجامعة، أن أجهزة رصد المخاطر تستطيع قياس شدة الاستضاءة، و الوطأة الحرارية ، والضوضاء ، والإشعاع ، بالإضافة إلى الاهتزازات والغازات والأتربة ، عبر الوحدات القياسية المتعارف عليها ، للتأكد من الاستخدام الأمثل والمناسب لطبيعة العمل داخل القطاعات المختلفة.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الجامعة ، على ضرورة البدء في توفير مظلات بمجمع الجامعة الأول لحماية الطلاب من أشعة الشمس ، ومتابعة تفعيل توصيل شبكات الحريق بكليات الأسنان والفنون التشكيلية والعلوم الطبية ، بالإضافة إلى تزويد الكليات التي يستلزم طبيعة نشاطها وجود مولد كهربائي بالمولدات المناسبة .

كما ناقش الاجتماع، آليات اعتماد الخطة التدريبية للوحدة ، والتي تشمل التدريب على الحماية المدنية، وأجهزة السلامة والصحة المهنية ، والإسعافات الأولية.



