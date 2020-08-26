وشدد بينج على أن الصين وروسيا، باعتبارهما قوتين عالميتين مسؤولتين وأيضا علمية وتكنولوجية مؤثرة، يجب عليهما اتباع اتجاه العصر وتعزيز التعاون والتبادلات الشاملة ومختلفة المستويات بين الخبراء والعلماء من الدوائر العلمية والتكنولوجية في البلدين لتقديم مساهمات جديدة وكبيرة لتعزيز إصلاح نظام الحوكمة العالمي وبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

من جهته، قال الرئيس الروسي إن الابتكار التكنولوجي يحدد مستقبل التنمية للبلدين، وإن الأنشطة في إطار هذا العام للابتكار العلمي والتكنولوجي غنية، خاصة سلسلة النتائج المهمة في مكافحة وباء كوفيد-19 التي حققها البلدان وكان لها تأثير واسع النطاق.

وأعرب بوتين عن أمله في نجاح عام الابتكار العلمي والتكنولوجي، وأن يستمر في إضافة محتوى جديد لتطوير شراكة التعاون الاستراتيجية الشاملة بين روسيا والصين في العصر الجديد.