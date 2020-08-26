اليوم السابع
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دعم بنك الدم في فاقوس بجهاز فصائل البلازما لخدمة مصابي كورونا.. صور

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 03:58 م
دعم بنك الدم في فاقوس بجهاز فصائل البلازما لخدمة مصابي كورونا.. صور جهاز البلازما ببنك الدم فى مستشفى فاقوس
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، دعم المجتمع المدنى لبنك الدم فى مستشفى فاقوس النموذجى، بجهاز فصل بلازما الدم، وبلازما المتعافين، وصفائح دموية، لتطوير ورفع كفاءة الخدمة الطبية بالمستشفي، بتكلفة تقديرية بلغت 345 ألف جنيه .

ووجه وكيل الوزارة مدير المستشفى، بسرعة إنهاء الإجراءات وتشغيل الجهاز، والتأكيد على التدريب الجيد للفريق الطبى أثناء التشغيل التجريبى للجهاز، وذلك لخدمة المرضى بالمستشفى، وخاصة مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأثنى وكيل الوزارة على الدور والتعاون المثمر من رجال المجتمع المدني، والمؤسسات المجتمعية، للنهوض بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

يذكر أنه تم تخصيص ثلاثة مستشفيات بالمحافظة لحجز حالات كوفيد 19، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، هم مستشفى طوارئ فاقوس، والصدر، والحميات بالزقازيق.

فى سياق متصل ، قام عدد من أهالى قرية سلمنت بمركز ومدينة بلبيس ، بتكريم الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ومدير إدارة المستشفيات والرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، وذلك بمكتب وكيل الوزارة، تقديراً منهم لدورهم الهام والبارز فى تطوير ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمدينة بلبيس وضواحيها، وأيضاً الجهود المبذولة لصالح المواطنين فى مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد الفترة الماضية .

 

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جهاز البلازما ببنك الدم فى مستشفى فاقوس

 

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جهاز البلازما ببنك الدم فى مستشفى فاقوس

 

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جهاز البلازما ببنك الدم فى مستشفى فاقوس

 

 

 


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